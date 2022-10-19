【是日通勝】

農曆九月廿四

壬寅年 庚戌月 乙巳日

吉時：凌晨11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、安床、裁衣

忌：栽種、出行、修倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：11、25、38、42

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

金牛座：幸運指數排首位，今天是談情說愛的好日子。

雙子座：運勢好也應保持謙遜，自吹自擂只會惹人厭。

巨蟹座：三心兩意沒好處，重要的公務最好優先處理。

獅子座：財運不錯，但謀事易分心，工作表現受拖累。

處女座：事業運差勁，即使付出努力也有可能食白果。

天秤座：財運極佳，趁有閒錢應拿來幫助有需要的人。

天蠍座：工作表現得到肯定，宜再接再厲，成功在望。

人馬座：謀事勿只靠運氣，謹記有志者事竟成的道理。

山羊座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

水瓶座：拋開不設實際的幻想，面對公事應腳踏實地。

雙魚座：富貴險中求，心態過於保守易錯失賺錢機會。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）豬 麻煩多

鼠：壓力大，心神不定，工作效率大打折扣。

牛：獲貴人提點，事業發展有望更上一層樓。

虎：財運不濟，宜審慎理財，切勿隨便借貸。

兔：受閒言閒語影響，易因面子問題惹麻煩。

龍：愛情運上升，獲另一半呵護，甜在心頭。

蛇：話頭醒尾，做事當機立斷，易交出佳績。

馬：勞累感湧上心頭，宜找個方法紓緩壓力。

羊：一分耕耘，一分收穫，謀事宜親力親為。

猴：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

雞：偏財旺，打牌易贏錢，但切勿沉迷賭博。

狗：已婚者要自律，拈花惹草會惹來一身蟻。

豬：是日沖煞，運勢下滑，麻煩事接踵而至。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

窗戶風水好壞

風水學很重視藏風聚氣，家中窗戶的大小、數量及與居所面積的適當比例，也有不少學問。

‧L形窗通爽明亮

一般而言，一字排開的窗戶較不利通風，但窗對窗的設計亦有機會造成氣流過猛，所以設有L形對流窗的房子最通爽明亮，風水也較佔優。另外，有些住所在兩面相連成九十度直角的牆壁均設有相鄰窗戶，稱之為「夾角窗」，較易犯煞，睡房如有這種窗戶設計，要避免在夾角位置擺放睡床。最好將其中一面窗封閉。

‧窗戶數目

一間房子的窗戶數量，最好與家居面積相配，太多或少皆不宜。如果家居面積有限而窗戶太多，即使旺氣入屋亦難以停留聚氣。相反，若窗戶太少，則局限了房子納氣，當然有損家宅運。

‧窗戶太大

寬敞的窗戶雖有利光線滲透，但若室內面積只有數百平方呎，卻有一道落地大玻璃窗，所納的氣流雖多，但同樣難以保存，居住者亦常受來回的氣流衝擊。如窗前有家具或屏風隔斷，甚或家居面積偌大，足以聚氣，則沒大礙。

‧窗戶太小

即使室內面積不大，窗戶亦不宜過小，因為會令屋內氣場不通，光線不足，亦容易令居住者的精神不振，甚至有鬱結之象。

‧睡房忌落地窗戶

睡房乃休息放鬆之處，忌受氣流長期衝擊，故此不論面積大小，皆不宜安裝落地玻璃窗戶。