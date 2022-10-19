娛圈單打︱思琦妹又傳大肚　孩子爸人影都冇

2001年港姐冠軍楊思琦近年全力在內地發展，日前穿上娃娃裙在街頭閒逛，並將短片上載到社交平台，本來少女感十足，但不知是否娃娃裙產生錯覺，但見思琦妹肚子微隆，結果又惹來內地網民揣測：「感覺你又偷偷懷孕了！」

空穴來風，未必無因。網民之所以有此猜測，皆因思琦妹總愛給人「驚喜」。眾所周知，思琦妹育有一女一子，長女2012年出世，被指是與「空心老倌」吳帥所生，但思琦妹不置可否；2019年自爆再度懷孕，並透露經手人是圈外人，二人同年在美國註冊結婚，翌年細仔出世，但圈外老公從未露面。網民對此則冷嘲熱諷，指其老公乃虛擬，根本不存在，恥笑思琦妹大話連篇。

姑勿論如何，思琦妹不想將「老公」公諸於眾，這是她的自由，難得她對網民不懷好意的批評也沒有動氣。不過話說回頭，思琦妹將一手好牌打爛，的確令人不勝唏噓。本來憑着甜美的樣子，火辣的身材，甫當選港姐即備受力捧，前途一片光明。無奈情關難過，與李泳豪拍拖多年，在未分手的情況下「出軌」吳帥，弄出軒然大波，受盡千夫所指。經此一役，形象重創，在香港已很難混下去，惟有轉往內地發展。

卿本佳人，奈何遇人不淑。與吳帥一段情以人財兩空告終，但她咬緊牙關挺下去，獨力盡好媽媽責任。說到底，一個女人隻身在內地發展並不容易，絲蘿欲託喬木也是人之常情，思琦妹既已承認有終身伴侶，而舊愛李泳豪亦走出情傷成家立室，大家送上祝福就好。