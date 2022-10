年度最高劇酬視星公布　「色慾」女星收入不及初哥「星爵」？

美國紅星的拍劇薪酬出名高,近年有好多影星都因此而轉戰「公仔箱」。最近有傳媒就公布今年的美國視星的收入排行榜,其中以電影紅星的劇酬最高。

以憑漫威(Marvel)超級英雄角色「星爵」走紅的美國男星Chris Pratt為例,他主演的新劇《終極名單》(Terminal List)是亞馬遜Prime頻道今年的重頭劇集。據知他每拍一集的劇酬高達140萬美元(約1,092萬港元)。成為今年目前為止電視界最高劇酬一人!由於他在劇中演軍佬的關係,所以他會在劇中有很多動作鏡頭「由頭打到尾」,絕對值回「票」價!雖然他每拍一集都收過千萬港元,但原來「高處未算高」,幾年前,荷里活兩大女星珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)以及慧絲溫達絲般(Reese Witherspoon)為Apple TV拍攝劇集《晨早直播室》(The Morning Show)時每集的劇酬均高達200萬美元(約1,568萬港元),成為史上最高劇酬紅星!

而僅次於Chris就是同樣曾經拍過漫威超英片的金像影帝謝夫布烈治(Jeff Bridges),他最近為FX頻道拍攝劇集《老將》(The Old Man)。據知他的每集劇酬都高達100萬美元(約784萬港元)。

電影明星劇酬高,但女星的收入亦唔惹少!例如HBO 90年代神劇《色慾都市》(Sex in the City)的3位女星莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)、姬絲汀戴維絲(Kristin Davis)以及仙菲亞尼克遜(Cynthina Nixon),她們去年以65萬美元至75萬美元(約509萬至588萬港元)接拍《色》延續篇《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That... ),成為今年女視星劇酬最高!而奧斯卡金像影后琦溫斯莉(Kate Winslet)為HBO拍攝的劇集《東城夢魘》(Mare of Easttown)亦高達65萬美元(約509萬港元)劇酬一集。不過她先後憑該劇勇奪《金球獎》以及《艾美獎》視后,絕對是「物有所值」!