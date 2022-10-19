年度最高劇酬視星公布　「色慾」女星收入不及初哥「星爵」？

美國紅星的拍劇薪酬出名高，近年有好多影星都因此而轉戰「公仔箱」。最近有傳媒就公布今年的美國視星的收入排行榜，其中以電影紅星的劇酬最高。

以憑漫威（Marvel）超級英雄角色「星爵」走紅的美國男星Chris Pratt為例，他主演的新劇《終極名單》（Terminal List）是亞馬遜Prime頻道今年的重頭劇集。據知他每拍一集的劇酬高達140萬美元（約1,092萬港元）。成為今年目前為止電視界最高劇酬一人！由於他在劇中演軍佬的關係，所以他會在劇中有很多動作鏡頭「由頭打到尾」，絕對值回「票」價！雖然他每拍一集都收過千萬港元，但原來「高處未算高」，幾年前，荷里活兩大女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）以及慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）為Apple TV拍攝劇集《晨早直播室》（The Morning Show）時每集的劇酬均高達200萬美元（約1,568萬港元），成為史上最高劇酬紅星！

而僅次於Chris就是同樣曾經拍過漫威超英片的金像影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges），他最近為FX頻道拍攝劇集《老將》（The Old Man）。據知他的每集劇酬都高達100萬美元（約784萬港元）。

電影明星劇酬高，但女星的收入亦唔惹少！例如HBO 90年代神劇《色慾都市》（Sex in the City）的3位女星莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）、姬絲汀戴維絲（Kristin Davis）以及仙菲亞尼克遜（Cynthina Nixon），她們去年以65萬美元至75萬美元（約509萬至588萬港元）接拍《色》延續篇《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That... ），成為今年女視星劇酬最高！而奧斯卡金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）為HBO拍攝的劇集《東城夢魘》（Mare of Easttown）亦高達65萬美元（約509萬港元）劇酬一集。不過她先後憑該劇勇奪《金球獎》以及《艾美獎》視后，絕對是「物有所值」！