姜濤疑寸Stanley唔擅長唱歌　出Po打氣句句有骨？

「人氣王」姜濤現時身在外地，不忘撐好兄弟Stanley擔正的劇集，他發長文大讚對方好戲，獻唱的主題曲也動聽，但卻被網友質疑他暗寸Stanley，引來MIRROR隊員內訌揣測！

男團MIRROR成員姜濤和Stanley老友鬼鬼，前者一向以「哥」稱呼大表哥（Stanley花名），身在歐洲散心的他對Stanley首次孭飛的劇集《野人老師》大力支持，在社交網上載《野》劇的花絮片段，並分享觀後感：「哥，這是你第一部主演的劇，知道你多少有點擔心、很緊張，但請你放心，真的很好看，知道你一直以來的夢想就是成為演員，所以這次真的很替你開心，因為知道你背後的付出，知道你背後有多麼努力的專研演戲，所以有時候我也盡量把我學到的都跟你說，很想幫助你完成你的演員夢。」事後Stanley亦有轉發及留言：「做咩突然咁肉麻，不過我愛你，在心中。」

「你太過分了」

姜濤之後再分享Stanley為《野》劇唱的主題曲《重新介紹》，亦是Stanley首支Solo歌：「儘管在MIRROR裏面，你做着你並不擅長的唱歌，那你還是很努力的去做，這一點弟弟真的很佩服你。我沒有兄弟姐妹，所以在我心裏，我早就把你當成我大哥了，心裏一直在默默的向你學習。噢！對了，這首歌當初看預告的時候，就覺得很好聽，叫你傳給我聽，你說不要，怕我笑你，你放心，我已經聽了很多次，完全沒有笑，因為真的很好聽，演唱會的時候就希望藉着《鏡中鏡》讓大家重新認識你，這次就藉着這首歌，向大家《重新介紹》，演員邱士縉。」而Stanley再次轉發及留言「你太過分了」，並附上3個眼濕濕的emoji。

不過姜濤一句「你做着你並不擅長的唱歌」卻在討論區引起熱議，有網民質疑他是否暗寸Stanley：「句句都有骨，大表哥做戲唱歌跳舞都贏佢幾班」，甚至有網民寸爆姜濤：「姜哥好擅長唱歌咩？有冇一次唔走音？」不過亦有網民為姜濤護航：「Hater唔好再分化姜B」、「願世人不要有太多機心！」

另外，姜濤早前趁復工前與家人到法國巴黎旅遊再轉飛英國，比原定遲了一個星期回港，英國時間中午12時，他現身機場準備上機，姜媽媽即禮貌地向現場的粉絲們揮手，姜濤亦大方答應粉絲合照的要求。臨上機前他在社交媒體發文：「知道有部分糖會在機場等待接機，再次非常的感謝大家。但疫情期間實在怕會製造混亂，並且家裡的老人家可能會不太習慣，機場官方已準備了特別通道，所以大家大概率是看不到我們的，也希望大家不要那麽辛苦的等人，知道群組裡也有記者朋友，所所以也請麻煩你們可以告訴其他的記者朋友們再次感謝大家。」而臨離開英國之前，他在街上享受街頭音樂並向表演者作出打賞。