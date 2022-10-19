東方日報C1：周星馳首辦社交網帳號　招兵開拓元宇宙

多年來未有開設任何社交平台帳戶的周星馳，昨晚開設IG帳號，「處男Po」就是招兵！他以抵死內容「在漆黑中找尋鮮明出眾的#Web3人才」作起首，要求熟悉Web 3.0（第三代互聯網）及有項目管理經驗的人助他「建造創意未來」，擺明招兵殺入元宇宙！

周星馳近年鮮有露面，除了埋首搞劇本及電影《美人魚2》後期外，原來還有不少大計！一向喜歡低調、從沒開設個人社交平台帳號的他，昨晚9時開啟了個人社交平台帳號，第一篇貼文就是招募人才，但特別之處不是招募電影班底，而是Web 3.0專才。向來幽默的他連貼文內容亦「戲」味十足，令人聯想到其經典電影，文中首句「在漆黑中找尋鮮明出眾的#Web3人才」，明顯改自電影《國產凌凌漆》的對白，還有「有頭腦又宅心仁厚」，令戲迷輕易想到他另一部電影《食神》。他在文中列明「招兵」要求及工作範疇，並附上自己的新相，相中見他戴上口罩及Cap帽，但只得側面，他在白板寫下「請人」兩個大字，旁邊隱約可見一個工作結構圖，疑是開會期間的一些筆錄，內裏包含了「Community」、「Content」、「IP」等要素，即被估計是進軍元宇宙的一些構思。周星馳如此高調開設社交平台帳號招人，加上他在貼文最後一句表明「我會親自揀人」，足證他對於今次進軍元宇宙的決心之大。

由於周星馳該社交帳號沒認證，不少網民看到貼文後都不太相信，更有人留言質疑真偽。記者就此事致電周星馳的助理Chris，他承認此事：「呢個係周星馳開嘅IG戶口。（招募Web 3.0專才，嚟緊有乜嘢大計？）呢啲暫時唔回應喇！」

網民推舉經典角色

周星馳於今年3月曾為「FWENCLUB X 周星馳」活動公開「亮聲」，展開線上對談，他指接受對談全因要感謝西班牙藝術家Joan Cornella推出了一件NFT 作品，與他電影《國產凌凌漆》的造型相似，覺得非常有趣，他當時更即席問網民，若他真的想推出元宇宙產品，應該用哪個電影角色最好？結果這條問題引起網上熱議，最終收到近萬個留言，當中不乏創意提議，有網民想周星馳以過往演過的經典角色拍攝一套元宇宙電影，熱門角色包括《西遊記》系列的「至尊寶」、《功夫》的「阿星」及《少林足球》的「五師兄」等，亦有網民想他推出元宇宙閃卡，再以稀有度來定價。

不少網民對於周星馳進軍元宇宙有着無限幻想，期待他多更新社交網以了解其近況，亦想知道最終其大計究竟能否成事。

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