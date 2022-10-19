轉季保養　內外夾擊唔怕「膚」乾

步入秋冬轉季之際，加上颱風納沙來襲，氣溫驟降之餘，氣候亦變得乾燥，皮膚容易出現痕癢，甚至乾裂等情況。正所謂預防勝於治療，要防止這些問題的發生，當然要先讓身體飲飽水，而內外夾擊就最全面！

【飲食宜補水養膚】

對付乾燥天氣，最簡單的方法莫過於多飲水，都說一天要飲8杯水，從內而外為身體補充水分。食物方面，則可選擇對皮膚有益的維他命A、C及E，維他命A〈胡蘿蔔素〉，能令皮膚的油脂平衡；維他命C則有美白、提升抵抗力的功效；而維他命E就有抗氧化功能，防禦紫外線和污染空氣中的自由基。

【塗潤膚霜需注意時間】

外在方面，則以塗潤膚霜為首選，成分以天然、有機為佳，功效當然亦是以補濕為主，理想的塗搽時機為洗澡或清潔皮膚後，除手肘、腳踝等特別乾燥的部位外，其餘位置每天早晚各一次已足夠。

洗澡時要注意水溫勿過高，也要注意頻率忌過多，以免令皮膚更為乾燥。此外，還要留意儲存潤膚品，忌放在潮濕的浴室，容易孳生細菌，影響皮膚狀況。

【中醫推薦：治理嘴唇脫皮辦法】

相信除了皮膚外，嘴唇乾裂、脫皮亦是秋冬乾燥常遇的煩惱，中醫有一條可改善口唇乾裂的處方，有這些問題者可嘗試。

材料︰天門冬15克、麥冬10克、冰糖10克

做法︰把所有材料放入杯中，加入300毫升熱水，泡10至15分鐘後飲用。

用法：成人一次飲完，兒童分量減半。連續服用3至5天，每天一次。