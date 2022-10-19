狄維莊遜反英雄電影《黑亞當》倫敦首映　影片慘遭劣評

由荷里活動作天王狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的DC反英雄電影《黑亞當》（Black Adam）本周全球上映，而昨晚（18日）影片在英國倫敦舉行首映禮，除了狄維之外，片中一眾拍檔包括前「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）都有出席。

繼續穿上鮮艷衣服現身的狄維在黃地氈上心情勁興奮滿場飛，為現場大批粉絲簽名及合照之外，更拎起自家出產的龍舌蘭酒「自隊」來搞氣氛！至於周片男星Aldis Hodge在黃地氈上亦做「攝石人」在拍照時的皮雅斯身後搞笑搶鏡。

雖然《黑亞當》被視為DC今年的重頭戲，不過影片卻遭各大影評人劣評！其中電影網站ScreenCrush畀影片4分（10分滿分）:「《黑亞當》是期待已久的。但實際上真的不值得等待。」而另一電影網站Slashfilm就批評「《黑亞當》被感覺似大綱多過似一部已完成的電影。」至於《紐約郵報》就給予影片1粒星（5星滿分），並指「The Rock（狄維）都不能夠救到另一部差勁的DC電影。」而影評網站「爛蕃茄」Rotten Tomatoes的平均好評度更僅得52個%。