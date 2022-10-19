果粉聚焦：新iPad Pro發表　懸浮落筆更加準？

全新iPad Pro即日起接受訂購，10月26日起發售，11吋型號售價由HK$6,499起，12.9吋型號由HK$8,899起。(互聯網)

Apple做事往往出人意表，剛剛就突然發表多件新產品，包括M2晶片版iPad Pro、全新四色iPad及新一代Apple TV 4K。

全新iPad Pro升級用8核心M2晶片，比M1晶片快15%，GPU也快了35%，令它處理專業級app如《DaVinci Resolve》、《Adobe Photoshop》時均有效能提升。另外它首度支援 ProRes影片拍攝，轉換ProRes片段編碼的速度快3倍。新機對應第2代Apple Pencil，並加入懸浮感應功能，即使距離達12mm，顯示器都能感應得到，用户落筆前就能預覽落筆點，令繪圖及畫插圖更加精準。特別一提，它終於支援Wi-Fi 6E，下載速度高達2.4Gb/s，比上代快2倍。

全新iPad搭載10.9吋Liquid Retina全屏幕，升級用A14 Bionic晶片，與上一代比較，CPU效能提升20%，圖像處理效能提升10%。iPad首度將前置鏡頭放置於橫向邊框上，像素達1,200萬，並提供122°視角及支援「人物置中」功能。新機配備USB-C連接埠，支援Wi-Fi 6及5G網絡，美中不足是僅兼容Apple Pencil第一代。

至於新一代Apple TV 4K，支援Dolby Vision及HDR10+，亦能以Dolby Atmos、Dolby Digital 7.1或5.1環迴立體聲播放影片，帶來引人入勝的音訊效果。新機由A15 Bionic晶片驅動，CPU及GPU性能表現比上一代快50%及30%，打機更快及更流暢。沿用tvOS操作系統及Siri Remote遙控器，備有Wi-Fi及Wi-Fi+Ethernet兩種連線配置。