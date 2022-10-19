一次8萬人仔︱瘋傳汪小菲曾背大S豪宅內猥褻女性

台灣藝人徐熙媛（大S）前夫汪小菲同女友張穎穎依家愛得甜蜜，毫不介意被網友多次拍下同遊合照，汪小菲更不理阿媽反對，出言力撐女友。不過今日（19日）有網友發布一條短片，見到疑似汪小菲同女性友人發生爭執，並圖文並茂稱汪小菲同大S婚內期間，出軌張穎穎之餘，仲同一位名叫「小禹」嘅女性有親密關係。

該網友更稱片中嘅爭執原因係汪小菲趁大S及張穎穎唔喺身邊時，嗌咗「小禹」上豪宅過夜，當時「小禹」就帶咗個靚女好友出席，之後疑似汪小菲喺廁所「猥褻」小禹女性友人，搞到小禹嬲爆要走人，因而拍下呢條眾人拉扯嘅片段。同時，該網友晒出汪小菲轉賬畀疑似小禹8萬元人民幣（約8.7萬元港幣）封口費嘅交易截圖。不過片段真偽及內容未知真偽，同時亦有網友質疑爆料者嘅發文動機。

而近日被眼利網民發現張穎穎身上傷痕纍纍，質疑佢遭人毆打，同時有網民聲稱目擊佢喺酒吧與人起爭執所致。不過依家網上再傳出最新版本，指張穎穎同汪小菲日前飛廣東南澳旅遊，深夜去到一間小食店用餐並有幾杯落肚，過程中疑似發生爭執，男方因而出手傷人，兩人爆發衝突互毆，仲話當時張穎穎嬲到報警處理，惟兩人並未出面說明事情真相。