【簡潔生活學】日本「床下」收納

世界各地的收納方法和理論大致上同出一轍，不過每個地方可能因應氣候、居住環境大小、生活習慣而有所分別，而眾所周知日本人喜歡研究整理收納，所以都會用盡家裏每一個地方，如果有留意一些日本房屋的節目，可能經常見到有一個較特別的收納位置：「床下」，這裏並非指床板下，而是指「地板」下。

其實日本的房屋基本上有兩大類，一種是一戶建，另一種是Mansion（公寓）； 一戶建是獨立式房屋，通常是一家幾口，門牌會寫屋主姓氏。Mansion則是多層式的住宅，類似我們的Apartment，通常面積較小，單身人士或兩口子多選擇這種住宅。

說回「床下」收納，在一戶建比較常見，因為日本興建房屋，希望做到冬暖夏涼，通風、避免濕氣等問題，會將房屋離地興建大概半米，因此「地下」有足夠空間建「隱形儲物室」，而通常會設於廚房和洗手間地板下。設計上只要上蓋與地板保持平行，配以隱藏式「把手」，基本上不易察覺也不影響走動。

一般家庭主婦會善用廚房的地下收納室，最常見是放漬物，只要把醃製的食物用玻璃樽或密實袋裝好再放入去，過一段時間便可以食用。由於縫隙處已做好密封處理，不易受到室內氣溫變化影響，食物保鮮保質更理想。除此之外，也多作儲存罐頭或汽水啤酒等，以減少佔用廚櫃空間。

至於在洗手間的地下收納室，則主要是放清潔用品，例如洗衣液，漂白水，清潔補給品等，可以慳地方之餘，也更美觀整齊。

一些住戶如建有較大型的「床下收納」，也可以放入大型雜物，例如室內用的維修鐵梯，又或者放行李箱，甚至乎車軚等。

這個日式的「床下」收納，其實跟香港的地櫃有異曲同工之妙，不過我們大多是建於客廳及房間，同樣是收納的好地方。

Profile：Kitty Wong

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