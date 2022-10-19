前保母爆奧莉花移情別戀Harry後仍與前度同床共枕

一名女子自稱是影星奧莉花懷特（Olivia Wilde）與影星前男友Jason Sudeikis子女的前保母，連日來向英國傳媒爆料，大談她們分手以及奧莉花與英國天王Harry Styles拍拖的經過。

有指前保母身份是Erika Genaro，她受訪時指Jason是因為看到奧莉花留在家中的智能手錶並發現她與Harry互傳的短訊，因而揭發她偷食！消息傳出後，奧莉花和Jason一同發聲明否認前保母的說法：「作為父母，得知我們兩個孩子的前保母會選擇公開對我們做出如此虛假和下流的指摘，真是令人難以置信。」

不過，保母昨日（18日）繼續爆料指奧莉花移情別戀後仍然與Jason同床共枕更持續傳「愛的短訊」給他。而她更指曾收過Jason傳來的短訊形容奧莉花傷害他。保母亦爆料指奧莉花與Harry發展戀情後不出幾星期就拋棄自己養的狗隻Gordon，將牠交給Jason繼續養。此外，保母爆Jason為了令奧莉花不可探望Harry更試過臥在她的汽車車底企圖阻止她會愛郎。保母說：「當時佢（奧莉花）好嬲。佢照上架車將車退後，然後返入屋，Jason跟住入去。不停跟實奧莉花意圖令佢遲去見Harry。」

奧莉花懶理前保母爆料，前晚（17日）以性感打扮出席《Elle》雜誌舉辦的「電影女性」活動，她與同場的多位女星包括楊紫瓊、安妮希芙威（Anne Hathaway）等一同獲表揚。