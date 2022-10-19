孖李亦喬接力赤腳步行籌款　余曉彤以身作則教女兒行善

藝人余曉彤（Hidy）、李亦喬（牛雜妹）及李芷晴等，今日（19日）到青衣一所學校，與小學生們赤腳創作10米畫作。Hidy與牛雜妹事後受訪，透露下月將接上年方紹聰棒，赤腳圍繞香港一周慈善行籌款：「不過今年我哋係接力嘅，只係夜晚會集合一齊『瞓街』。」牛雜妹表示已開始準備：「都預咗赤腳行會受傷。Hidy好行得，之前約佢行山，佢好似電兔一樣！」

Hidy表示平日亦有帶囡囡去行善：「我都想佢做環保先鋒，所以帶佢去執垃圾，想佢做一個榜樣比其他小朋友睇。」她又指最近家有白事，哽咽謂：「最錫我嘅嫲嫲兩個禮拜左右之前離開咗，佢嘅後事仲未搞掂，但就令我反思人生，真係要珍惜身邊人。」談到開關，牛雜妹表示即將飛往韓國拍廣告：「疫情呢兩年都托賴，連電影都有機會接拍，完咗自己嘅心願。爸爸其實好快就退休，佢驚自己唔習慣，所以我就希望自己開舖頭，等佢有啲嘢搞吓。（邊類型？）終極目標想開動物美容Cafe，等我可以寄養多啲小動物，可以畀人嚟收養，所以真係要努力搵錢。」

Hidy則表示已有6、7個行程計劃中：「多數都係去拍廣告，第一站應該係去菲律賓拍潛水嘢。能夠接近回復正常，真係好開心。（囡囡邊個睇？）以前係嫲嫲幫手嘅，好彩囡囡好獨立，我細佬仲住喺隔離，所以都放心。」