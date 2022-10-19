堅離地臨海別墅　House of Ides

既不是在陸上，又不是在水上，「House of Ides」以非一般的形態存在於水陸交界處。（互聯網）

坐擁無敵靚景的臨海別墅，讓不少人趨之若鶩，亦正因為有價有市，這類建築物的設計總是與別不同，極盡奢華。像以下介紹的概念豪宅「House of Ides」，外形獨特，呈現優美的流線，令人聯想起英文字母「J」，以一個離地的狀態，存在於水陸交界處，給未來的臨海別墅提供了新的規劃方向。

寄生於岩壁

預計建於土耳其的「House of Ides」，出自Slika Studios的構思，名字源自拉丁語，有「分開」的意思，從預想圖所見，它不是坐落於陸地上，亦不屬於水上建築，而是以一種「寄生」於岩壁邊的狀態，非一般地存在於水、陸交界處，猶如兩個世界的連接點。

屬性像帆船

「House of Ides」的外形獨特，猶如把英文字母「J」打橫扣連於懸崖，乍看以為是一艘泊岸的超級遊艇。據悉，別墅的結構將由石灰石和其他輕質材料製成，令它跟帆船船體一樣，具備輕巧而耐用的屬性，以便漂浮於水面，從而將其負載轉移到「宿主」——垂直的岩壁上。

分上下兩層

內部方面，它的面積為392平方米，大致分為兩層——上層為生活區，設有客廳、浴室、飯廳等，還有一個面向大海的休閒區，其格局開揚，布置豪華；下層則設有游泳池，並與大海相連，旁邊預留了放置水上玩意的位置，方便住客進行水上活動。

順帶一提，「House of Ides」的設計加入節能考慮，通過善用風力、水力、太陽能等，減少對二次能源的依賴。