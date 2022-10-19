唔過問劉愷威感情事　劉丹唔反對兒子再婚

處境劇《愛‧回家之開心速遞》今日（19日）在電視城舉行萬聖變裝派對，同時預祝羅樂林明天74歲生日，「大小姐」林淑敏現場大力錫了劇中的爸爸羅樂林，臉上留下紅唇的他尷尬面紅。劉丹就被「熊家」成員裝身，以搞鬼萬聖節Look示人，結果雙眼都被遮住變無眼睇。羅樂林稱年年生日都開工，剛巧明天不用開工，幾年未試過，會與女兒食飯慶祝。他稱女兒講笑指他很煩，知道買禮物給他未必合用，通常會封利是給他，生日願望希望身體健康。他的女兒羅苡之今年宣布離婚，結束9年婚姻，問羅樂林會否希望女兒快點找個伴？他說：「人生係咁，隨遇而安，做父母只可以咁。（擔心個女？）呢個年代無乜擔心。」

劉丹提到孫女小糯米都要求嫲嫲為她打扮不恐怖的萬聖妝，相當有難度。他讚現年三年級的孫女，讀書成績不俗外，最近鋼琴比賽還贏得亞軍。另外，提到兒子劉愷威近日被爆覓得第二春，在北京與高眺美女手拖手散步，劉丹稱兒子都否認了：「我從來唔過問佢感情事，由佢自由發展，咁大個仔，（想有人照顧佢？）當然想，我唔會過問，但會關心。（佢有冇同你講？）冇同我講即係冇，以前就有講。」他稱兒子識人不用他過目，但強調一定要與小糯米㚒得來。如果劉愷威再婚無理由反對，他希望兒子有個伴：「學羅樂林話齋，睇見個仔開心我就開心。」羅樂林亦稱感情事勉強不來。