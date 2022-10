上周美國嫁Kevin Oh 孔孝真獨自趕返韓國拍劇

有「韓劇女王」之稱的42歲女星孔孝真與32歲美籍韓裔男歌手Kevin Oh本月11日在美國紐約完婚,孔孝真昨日(18日)在社交網晒出老公的照片,並稱呼對方為「My angel(我的天使)」,大晒恩愛,而她昨晚返抵韓國,但Kevin未有同行。

事務所指孔孝真正在趕拍韓劇《問星》,製作組為了讓她可以赴美舉行婚禮而暫停拍攝多日,所以孔孝真便在婚後先行回韓,將於本周返回劇組繼續拍攝。

另外,將推出新碟《Pieces of_》的Kevin最近拍攝雜誌寫真,他在受訪時指孔孝真給了他不少靈感:「雖然我因為她而得到不少靈感,但我不想形容她做我的靈感女神,太老套了,能夠有彼此愛慕和信賴的對象,我覺得好安心。」問到他對愛情的想法,他說:「All you need is love,就像披頭四的歌詞一樣,只要有愛就足夠了,生命中雖然工作、名譽和其他東西都很重要,但最重要的還是愛,除了愛人,還有朋友和家人之間的愛。」