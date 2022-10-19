秋季保養這樣做　水光肌輕鬆Get！

話就話踏入秋天，但日間仍是帶點悶熱，加上突如其來的颱風，令天氣時熱、時涼又時雨，令肌膚難以適應氣溫和空氣濕度的變化，容易出現各種狀況。想皮膚安然度過這季節，就要為肌膚打好底子。當皮膚基礎好，就自然飽含水分，充滿健康光澤！

溫和潔面

許多女生都以為潔面產品的潔淨力愈強就好，其實入秋後皮膚會變得脆弱，如果潔淨力太強，反而有機會過度去除臉上皮脂，令皮膚變得乾燥而誘發敏感不適。所以應改用配方溫和一點的潔面乳，便能洗走臉上污垢的同時，保護肌膚天然儲水屏障，減少因肌膚流失水分而出現的敏感狀況。

減少去角質次數

傳統的磨砂膏有機會對秋冬缺水易敏感的肌膚造成損傷，所以應選擇天然成分，不具磨砂膏性質，如酵素去角質產品，直接敷在臉上即可。秋冬季應減少去角質的次數，反而敷面膜的次數可以增加。

按膚質揀面霜

別以為秋冬要用厚重油脂配方的面霜，才能防止肌膚水分流失。其實多的油脂會加重皮膚負擔，容易堵塞毛孔，造成暗瘡問題。對油性皮膚而言，應注重保持水分和油脂平衡，乾性肌宜選用油脂含量稍高的產品，而敏感肌最好選擇修護型面霜，以防敏感出現。

精華深入修護

補濕精華可說是保養肌膚的重中之重，可在短時間內為肌膚提供長效的補濕功效，而且有效提升膚質柔滑度及飽滿度。建議選擇輕盈質感、易於吸收的質地，對皮膚不會有過多的負擔之餘，也能更易滲入至肌底，對於改善粗糙暗啞膚質甚為有效。

秋日防曬也重要

秋天涼爽的氣溫及相對較低的濕度，總讓人覺得「秋陽無限好，可以放心曬」，但事實上，因秋天的太陽斜射角度關係使然，陽光UVA含量往往高於UVB，而UVA更是穿透雲層、辦公室玻璃，直達皮膚真皮層破壞膠原纖維和彈力纖維的大敵。因此不同於夏天容易曬得紅紅熱熱，秋陽更容易出現曬黑及曬老肌膚。所以秋天也要做好防曬，建議秋天選用SPF防曬係數較低，但PA值較高的防曬產品。如果是長時間待在辦公室的OL，選擇約SPF25～30/PA+++的中級防曬度就足夠。