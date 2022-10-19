馮允謙入紙申請紅館檔期　講明女友一定要嚟睇

歌手馮允謙（Jay）、雲浩影（Cloud）、藝人陳漢娜及柯煒林上午（19日）出席環保服飾活動，Jay表示向來支持環保，他說：「平時出活動會自己帶水壺，我哋要錫住地球。」他表示平日很少買衫，因請了一位很幫手的形象指導：「每次都會幫我借衫出活動，可以買少啲衫減少浪費。」他指平日所穿服飾亦有贊助商提供。談到早前女友來港探望，他笑言雖然對方只是來港個多星期，但已足夠令他增磅了不少：「因為佢好鍾意食澱粉質、薄餅之類嘅食物，我已經食肥咗自己啦，不過嚟緊年尾會多嘢做，到時會自然瘦，哈哈！」他透露正計劃來年舉行大型音樂會，亦已入紙申請紅館檔期，問到會否邀請女友回港觀賞？他打趣説：「佢唔嚟我會嬲。」

同場的雲浩影亦表示平日較少買衫，她説：「有環保元素嘅衫着咗冇咁內疚，哈哈，因為平時好驚買得太多着唔晒，所以我通常睇多過買。」另問到會否考慮將只穿過數次的服飾益粉絲作二手買賣？二人表示有考慮過但未能過得自己心理關口，Jay説：「覺得着過完再畀人好似唔係咁好，我有時會畀我細佬，我哋身形一樣。」至於穿舊了的衣物，二人也習慣送到衣物回收箱，減少浪費。