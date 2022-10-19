粉紅十月　邊食邊行善

為提高大眾關注乳癌的意識，每年都有「粉紅十月」的活動，坊間有不少餐廳推出粉紅美食和活動配合主題，部分更會將收益捐贈，相當有意義。歎美食的同時又可做善事，一舉兩得。

特飲配蛋糕

提到粉紅色，就想到甜美可愛的雞尾酒和蛋糕，在這個10月，香港馬哥孛羅酒店推出#Pinktober餐飲體驗，當中Be On Canton和SAVVY會有2款粉紅特飲，無酒精的Pink Highball以蘋果汁、蜜桃蓉、烏龍茶和西柚汁調配，果味香濃。雞尾酒Pink Osmanthus Sour就加入桂花和開胃酒，富柑橘和回甘氣息。意大利餐廳Cucina就有特別設計的粉紅迷你意大利咖啡蛋糕，香滑泡沫忌廉配新鮮紅桑子，香滑輕盈。客人惠顧特飲或蛋糕，餐廳會捐指定金額給指定的關注乳癌機構。

美味開心Share

美味的薄餅和小食，最適合和朋友開心Share，PizzaExpress推出堂食和外賣的粉紅美食，蔬菜芝士餅有烤茄子、南瓜、雜菇、橄欖、烤燈籠椒，表面加鮮羅勒、Mozzarella芝士和忌廉番茄醬，焗麵包配士多啤梨忌廉沾醬清新輕盈，配一杯加入果蓉的士多啤梨冰茶，邊吃邊傾最寫意。每售出一客薄餅或焗麵包球，餐廳會捐出指定金額作支持乳癌支援服務。

甜點與藝術

美食和藝術往往密不可分，香港維港凱悅尚萃酒店在10月推出#PINKTOGETHER活動，客人可享用The Farmhouse Deli餅店創作的「Pink Combo」粉紅蛋糕和咖啡特飲套餐，粉紅色蛋糕由白朱古力慕絲、雲呢拿法式布甸及紅桑子糖漬組成，酸甜開胃。同時間，酒店大堂會有一系列以粉紅色作靈感的鈎針藝術裝置，作品包括不同年輕的女性，以表達各個年齡的人士都應加強對乳腺癌的教育和意識，各位享用完蛋糕後，不妨前往參觀。

多款選擇

粉紅美食除了甜點，亦有多款選擇。灣仔香港會議展覽中心旗下4間餐廳，會推出一系列的鹹甜粉紅美食。薈景和港灣道Café提供加入櫻花清酒果凍的士多啤梨慕絲蛋糕Full Bloom和Cherry Blossom，紅莓泡芙則有軟滑的開心果忌廉餡，甜美富堅果香。中庭推出了螺片紅菜頭湯、瑰紅豆腐布甸和粉紅叉燒包，至於港灣茶餐廳就有淡粉紅的泰式素鮑絲梅子涼麵、港灣道Cafe有加越式雞絲梅子冷麵，作輕食最好不過。餐廳在扣除成本後，收益會全數撥捐指定機構。