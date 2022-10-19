女神崩壞！Angelababy殘爆唱K被批似大嬸

內地女星楊穎（Angelababy）當年憑着一張娃娃臉成功俘虜不少粉絲，就算現時已為一子之母的她，依然是不少粉絲心目中的女神。不過，最近網上出現了一段Baby私下聚會的影片，片中的她穿着淺黃色旗袍，把頭髮紮起，身形明顯瘦了一個碼，就連窄身的旗袍都撐不起，而手上拿着手機的她在前方唱歌，雖然不時走音，但她一點都不在意，照樣的跟着音樂擺動，並展露出燦爛笑容，完全放飛自我。影片流出後，網民紛紛感慨留言：「法令紋太深了吧」、「以為隔壁阿姨在歡唱」、「Baby離婚之後感覺壓力很大」。

此外，之前她為戀愛真人騷《心動的信號5》擔任嘉賓，更向大家分享個人愛情觀。當主持與她說到生活中出現情緒問題，希望另一半怎麼做時，她直言：「就有時候說男生在外面工作的時候遇到的那些問題，其實我根本沒有辦法幫他解決，倒不如說，你今天心情不好，那你先休息一下，我給你做點好吃的，或者給你弄點你想喝點甚麼，咱倆一塊聊聊天，或者說想打遊戲嗎，我們一起打遊戲，或者一起看個電影，就是把這個注意力分散，然後等他覺得放下了這個戒備心，他想聊的時候，他自然會跟你說這個事情。」在場的其他嘉賓陳立農、孟子義都示意認同她的說法，但不少網民就似乎不留情臉謂表示：「楊穎真的這麼好？要採訪一下黃曉明」、「所以你會嗎？你就說啊！」、「這些觀點聽聽就好，她自己都未必能做到」。