姜濤Edan復出即有獎　林志美有留意MIRROR

歌手林志美、林奕匡、吳林峰、音樂人鄭國江今日（19日）在尖沙咀出席闊別兩年的《CASH金帆音樂獎》記者會，期間揭曉「第20屆CASH金帆音樂獎」入圍名單，「最佳男歌手演繹」獎5強包括張敬軒、馮允謙、柳應廷、林家謙、Gareth.T；「最佳女歌手演繹」獎5強則有泳兒、陳蕾、衛蘭、Serrini、岑寧兒；而「最佳合唱演繹」則由MIRROR、C AllStar、古巨基與呂爵安、吳林峰和謝芊彤爭逐。黃偉文則獲得「金帆20創作人之最」嘉許，表揚他是獲得最多創作提名的填詞人。席間大會又揭曉「2021 CASH最廣泛演出金帆獎」，當中「粵語流行作品」獎由姜濤的《蒙著嘴說愛你》贏得，而「數碼歌曲」獎則由呂爵安的《E先生連環不幸事件》奪得。

歌手林奕匡今年埋首創作，但原來他今年未有新歌推出，他說：「一路寫咗好多唔同種類嘅歌，但係自己都想諗清楚想寫咩歌，有時都會有壓力喺某個時候要出歌、要為成績，但明白到未必要多，最緊要係適合同好。」他指雖然已近年尾，要出歌趕參加頒獎禮也有點遲，但也不排除會出新歌。

林志美對於歌壇新人湧現，好似MIRROR、炎明熹、姚焯菲、歌唱節目《聲夢傳奇》等她也有留意，問到可有興趣做歌唱比賽導師？她說：「有興趣，如果做導師會好上心，好錫佢哋，會教晒所有嘢畀佢哋。」她又自言「餓歌」，也有出新歌和開音樂會的計劃。