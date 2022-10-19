張繼聰孖白只走「型佬」路線　兩兄弟一埋頭即變搞笑片

早前染上新冠肺炎的張繼聰已康復中，推出新歌《半江紅》MV作慶賀，他邀請到好友白只擔任嘉賓，當中有大量駕車場景，由於是走「型佬」風格，但兩兄弟埋頭，盡顯搞笑一面，經常加入無厘頭對白，幸好導演Kenji專業地沒被影響，MV最終沒有走歪變搞笑片。

阿聰分別駕駛古董四驅車及舊款電單車，最初他曾擔心難駕馭操控感的車輛，但拍攝時相當順利，他直言拍MV是寓工作於娛樂，能駕駛自己喜歡的車，非常開心，認為這個MV是個紀錄，更是男人的浪漫，因為拍到很多有型的電單車，這種MV在港屬見少。而白只是「新牌仔」，未必能輕易駕馭電單車，所以團隊都很體貼，替他安排駕駛替身，平常只有星期日上午，才有空檔過電單車癮，很感謝車友們一呼百應，犧牲放假陪伴家人的時間，陪他駕車拍攝，直言「爭落好多人情債」。

《半江紅》是藍調搖滾風格，其實張繼聰一直很喜歡藍調音樂，上一首派台歌《一個人的武林》也有加入一點藍調味道，而這次編曲除了保留藍調風格，更加入一點現代感，造出一首自己也很喜歡的歌曲風格。他又說推出第三首「中佬歌」，笑言會繼續走中佬系列路線。