政府計劃合辦「流行文化節」　張國榮梅艷芳打響頭炮

政府今日(19日)發表施政報告，當中關注推動本港文化發展，會成立「文化藝術盛事基金」，並參考由包括業內人士組成的「文化藝術盛事委員會」的意見，吸引更多國際文藝活動在港舉行。政府會推動與內地的文藝交流合作，包括在2024年舉辦「粵港澳大灣區文化藝術節」，以及每年舉辦的「香港周」、「中國戲曲節」等。為推動香港流行文化走出香港，當局會着力於電影、電視及串流平台三方面為市場擴容，創意香港會支持香港與內地╱亞洲團隊合拍電影、聯合製作綜藝電視節目，以及跨影視創作團隊開發串流平台內容。政府亦計劃每年與業界合辦「流行文化節」，並研究長遠設立「流行文化館」的可行性，有指「流行文化節」首階段將以70－90年代巨星張國榮、梅艷芳以及許冠傑等作主題，打響頭炮。

對於施政報告提及有關文化發展的內容，無綫表示欣喜：「得悉『2022年施政報告』重點在電影、電視和串流平台三方面為市場擴容，支持香港與內地/亞洲團隊合作，與各地業界共鑄香港創意文化新篇章。當中建議籌辦「流行文化節」，是一項與業界抓緊發展「中外文化藝術交流中心」的關鍵策略。」TVB指將全面配合發展措施。