美魔女鬥Young！李若彤變髮回春　趙雅芝踩板展活力

藝人趙雅芝與張敏都被譽為「美魔女」，二人已分別67歲及54歲，但除了外貌保持得相當好，風采依然外，所謂心態好一切都好，她們的生活質素絕對比不少後生女仔優勝。

趙雅芝年輕時憑着《楚留香》、《上海灘》等聲名大噪，是當年的女神級，很受敬重，如今67歲的她，被網民指為凍齡美人，而日前她於社交平台上載多張踩滑板照片，引起網民議論紛紛，直呼「好羨慕的狀態」。相片中旳趙雅芝竟然穿了運動裝，露出纖幼的美腿「踩板」，少女感十足，她更配文：「嘗試新的運動，總會帶來無與倫比的成就感。」照片中趙雅芝皮膚依舊白皙光滑，一雙美腿又直又細，沒有任何皺紋，不過有粉絲卻因此直指趙雅芝的經理人不是，認為經理人讓一個毫無滑板基礎的人，着住厚底鞋去玩滑板是一件很危險的事，有網民留言：「30歲的我感覺摔一跤都能去世」、「她的體質比我們30的好多了吧」、「這身材氣質和儀態也不是修圖能修出來的啊」。

至於現年54歲的張敏於90年代紅極一時，性感迷人，雖然淡出娛樂圈多年，之前更被拍到瘦如骷髏骨的身材，不過，日前她與好友、被稱為「小王力宏」的內地男星蒲巴甲齊齊拍片，狀態好到令人驚艷不已。片中的張敏身穿皮褸，相當有型，完全看不出已經54歲！

至於近年活躍於內地、現年56歲的「最美小龍女」李若彤亦是「美魔女」一族，經常做運動滿身肌肉的她，昨日她於社交平台晒出多張可愛劉海造型照片，一身優雅打扮的她，清麗脫俗，她更留言：「這也是我喜歡演藝工作的原因之一，可以嘗試各種新鮮的造型，認真問一下，你們覺得姑姑適合劉海嗎？」