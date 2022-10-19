馮盈盈冇記性慘變豬隊友　葉蒨文晒驚人一字馬

無綫戲節目《答得快 好世界》今日（19日）播出最後一集，並重現經典遊戲《電視大贏家》，節目邀來元祖級主持汪明荃（阿姐）、梅小惠及江欣燕擔任嘉賓主持。決賽陣容有「東張西望隊」的游莨維（一蚊Joe）、黎寬怡、梁麗翹及陳庭欣，對戰「之唔係港姐隊」的馮盈盈、鄧卓殷、葉蒨文及鞏姿希。是集一開始已十分熱鬧，被阿姐嫌嘈的港姐隊送上擦鞋打油詩：「電視節目誇啦啦，阿姐主持成佳話，見到欣欣就笑哈哈，加埋小惠 Bilibala，所以我哋嚟參加，終極電視大贏家！」

是集首個遊戲是「經典對白Emoji」，參賽隊伍需透過製作組提供的Emoji競猜劇集經典對白，當中以港姐隊的鄧卓殷表現最為出色，戲精上身的她更即場重現《大時代》經典金句；相反與鄧卓殷同隊的盈盈則明顯「冇咁好記性」，竟然連其有份參演的《智能愛人》經典對白也「講不出聲」。第二個遊戲是「煲劇獵人」，參賽者睇完片後需搶答製作組事先準備的抵死問題，當中最啜核絕對是問到在《原振俠》片段中出現的王菲，到底是哪一邊臉生了暗瘡，令兩隊隊伍大為嘩然，場面爆笑。

另一遊戲「好戲之王」，參賽者需重演阿姐於1980年播出的《千王之王》中的經典打鬥場口，孖住鞏姿希出擊的葉蒨文大晒一字馬加前滾翻，柔軟度驚人，阿姐看罷忍不住大讚：「有真功夫喎，好犀利，你仲叻過我呀！」