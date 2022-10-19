王菀之Serrini演唱會再加場：每一場演唱會都係做Gym！

兩大唱作才女王菀之（Ivana）、Serrini首次合作的會展演唱會將於12月2至4日舉行，早前3場門票於在公售時已被秒殺，粉絲紛紛表示未能購票，反應熱烈下，現宣布再度加開12月4日下午3點場次。

音樂會以「精靈」為主題，用奇幻的感官舞台，帶領觀眾穿越時空進入Fairyland（精靈世界)。是次製作團隊在舞台設計外也特別花心思，以「M」字形舞台設計，希望觀眾可以跟舞台更接近，投入精靈世界。至於歌單上，Ivana跟Serrini就保持神秘，賣賣關子。

而為了今次合作，Ivana特意與Serrini一同錄製新歌，《誅神的黃昏》，Ivana表示：「我覺得Serrini似一個詩人，好有自己風格好特別，所以寫呢首歌時，我都有好多幻想 ，兩個人、兩個世界、兩個氣場加埋一齊會係點？應該好夢幻、好有詩意。新歌將會於11月上架，到時大家記得聽啦！」

談及這次聯乘，Serrini則表示十分期待：「今次係好難得、珍貴嘅機會同Ivana一齊開騷，會非常投入獻唱，用「真美歌聲」Fill個大場，因為今次係暫時比例上自己貢獻最大嘅場地。」Serrini指之前於紅館、亞博等大型場地演出的，都是一小部分，今次會展是相對觀眾人數較多，而自己表演亦佔重，所以需要更大的能量。搞鬼的她更笑說：「每一場演唱會都係做Gym，我最近鍾意咗做Gym，呢句係講比教練聽嘅。」