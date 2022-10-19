潛入香閨！Edan秘撻文青女神袁澧林　姊弟戀3大鐵證洩「蜜」

「文青女神」袁澧林近日愛情事業兩得意，除入圍角逐本屆金馬獎影后外，更被爆出與MIRROR風頭躉呂爵安（Edan）「鴛鴦戲水」後擦出愛火，譜出姐弟戀！東網收到讀者爆料，發現2人網上洩「蜜」3大證據，「袁呂戀」秘撻早已萌芽！

現年25歲的Edan去年宣布與女友分手，隨即被指拍拖時曾劈腿，有網民更在討論區上載聲稱是Edan撩女仔做SP（性伴侶）的對話截圖，內容露骨。而28歲的袁澧林（Angela）入行以來情史像霧又像花，曾被踢爆前男友是名警員，期間又有指她其實有個任職廣告公司的男友，及後她再與英皇藝人楊天宇傳緋聞。Angela去年先後接拍電視劇《I SWIM》及電影《闔家辣》，不約而同地與Edan合作，2人分外投緣，Angela更曾當眾表示：「Edan好難湊，不過我都湊得掂！」似乎早已有弦外之音。據悉，早前Angela曾飛往英國，男友未見同行，一對小戀人分開一段時間寂寞難耐，其實女方未出發英國之前，有傳Edan多次上女方屋企，實行登堂入室！

有讀者向東網爆料，立即柯南上身，憑2人社交網照片拆解「袁呂戀」，並列出3大證據。首先是住，指出以往Edan在家直播，即使背後有碌架床亦大方公開，然而近期直播突然「換環境」，背靠的梳化被打格變模糊，但粉絲憑影像認出與Angela家居梳化如出一轍。

然後到食方面，Edan身處廚房，以為雲石磚塊塊差不多，故未有加以「處理」，但他竟百密一疏，又被認出恰巧與女友家居廚房相若。到衣方面，2人被發現以情侶帽及情侶衞衣於社交平台現身，且結伴出席友人飯局。

3大鐵證下，看來Angela與Edan關係絕對非一般，其實二人「互動」亦早已有端倪。早前當Angela被網民抨擊，Edan即挺身「護花」留言：「她絕對是一個很專業很認真的演員。」事實上，Edan推出歌曲「《E先生連環不幸事件》時，Angela更拍片一展琴技打氣，Edan即留言：「鋼琴女神受小弟一拜！」公然打情罵俏即引起網民議論。而2人近日再於新片《過時．過節》內結緣，電影未上畫已衝出香港，於早前的釜山國際電影節參展，今次二人於戲中扮演表姐弟，彼此默契不言而喻。