女人勾引男人有好多方法，如果想令吸引力大爆發，就要明白吸引力法則第一條，就係美腿加絲襪，意志幾堅定嘅男士都會失守呀！好似今次介紹嘅幾部作品以絲襪美腿為主題，實在令人難以抗拒！

人妻出軌

熟女加人妻向來係深受美國四仔迷歡迎嘅題材之一，若然你亦係好此道的話，呢套由Pure Passion出品嘅《Pure MILF #16》絕對啱晒心水。呢個系列以熟女同人妻為賣點，激戰場面極盡官能刺激。而嚟到最新登場嘅一集，片廠決定將人妻誘惑魅力再提升，搵嚟幾位擁有迷人美腿嘅脫星演出，加上絲襪嚟引勾猛男曳曳，唔單止令片中嘅男主角情慾高漲，四仔迷亦會被佢哋撩人嘅美腿同絲襪誘惑而睇到流晒口水！

極度誘惑

唔少男士都認為喱士吊帶絲襪係最為誘人，如果想體驗箇中嘅誘惑，就要睇吓呢套由Twistys製作嘅《Melts In Her Mouth #5》。作為主打口愛題材嘅四仔系列，嚟到最新嘅一集，片廠今次加入絲襪誘惑嘅元素，仲要係深受四仔迷喜愛嘅吊帶絲襪，更搵嚟Gianna Dior、Eliza Ibarra、Darcie Dolce等一線脫星演出，個個都係有樣有身材有美腿，雖然係零劇情，但仍然睇到人興奮無比。

增添女人味

青春脫星活潑可人，但有四仔迷卻認為佢哋少咗陣女人味，咁點先至可以令佢哋增添女人味？由片廠Crave Media推出嘅《Sexually Aggressive Teenagers #3》就話畀大家知方法好簡單，只需要穿上一對絲襪就得！搵嚟Nova Cane、Liza Rowe及Aria Banks等脫星演出，故事講Nova Cane鍾情一位成熟男士，但係對方卻嫌佢太年輕，於是一眾好姊妹就教佢增添女人嚟勾引男方，結果絲襪加美腿，果然令佢如願以償！