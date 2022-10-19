「咪神」張沛樂收埋33E轉型做歌手　拒搵前度保錡取經

33E「咪神」張沛樂（沙律）推出處女第一擊，在新歌《揚升的地球》MV中，由「性感女」變「佛系女」收埋天賦好身材，以歌聲講大智慧，勸人放下執着。日前她接受訪問時，提到歌手形象跟噴血寫真集反差極大，她就表示「冇定向」最適合自己：「我入行前，好多人都同我講路線呢個問題，但我入行嘅初衷係因為覺得好玩同想體驗好多唔同嘅事物，所以唔應該定死自己走咩路線。」

沙律早前為HOY TV拍旅遊節目，但出身自ViuTV選美節目《美選D.n.A》，知名度比冠軍羅伊婷更高，問可擔心其「ViuTV味濃」而無緣亮相無綫宣傳，她笑言只有一陣「沙律味」，對能否亮相無綫抱隨緣態度：「唔會睇重呢啲嘢，人哋睇法係人哋嘅擔憂，但我冇擔憂，依家係自由身，任何嘗試或者方向都接受，人哋叫我咪去。」

沙律無懼絕緣無綫或已離巢的ViuTV，更不怕得罪HOY TV，事緣電視台委以重任，由她掛帥《Summer Girls 2022》主持，帶領一眾「泳衣女」對撼港姐總決賽，可是節目最終由「細龍太」陳思圻領軍出戰，她解釋「消失」原因：「其實我有其他嘢忙，無法抽空，咁咪擺低佢，喺時機問題，唔關電視台事，今日唔知聽日事。（有冇睇番嗰個節目？）冇呀。（唔怕得罪電視台？）我冇諗法，我唔會恐懼任何嘢，唔係咁大件事，唔好咁複雜。」她又指稍後有工作忙，或要離港拍攝類似旅遊節目。

另外，身為樂壇新人，可會向同是歌手的前度男友保錡取經？她就覺得應由「唔理人，做自己」的角度出發：「呢個問題真係都唔關事，唔需要顧及其他人嘅諗法，出面太多聲音，咁樣會迷失自己，我都係做好自己啦。」

場地提供：劉一手重慶火鍋