【是日通勝】

農曆九月廿五

壬寅年 庚戌月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：凌晨11時至1時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、嫁娶

忌：安門、作竈、搭廁

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：10、19、24、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：心態保持樂觀，可把霉運的影響減至最低。

金牛座：愛情運特別強，單身者有望看到脫單的曙光。

雙子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功的希望。

巨蟹座：愛情運不錯，主動關心伴侶，對方會更愛你。

獅子座：財運欠佳，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

處女座：容忍有限度，勿在不對的人身上浪費時間。

天秤座：得天時地利人和，不妨為實現理想踏前一步。

天蠍座：幸福要靠自己爭取，過於被動難獲異性青睞。

人馬座：做人勿太計較，保持一顆善心可帶來好運。

山羊座：不要讓自己變自私精，否則財神會掉頭走。

水瓶座：樂於助人有助收獲好人緣，運勢也會好起來！

雙魚座：謀事遇阻力，易進退失據，有可能陷入財困。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）鼠 阻滯多

鼠：是日沖煞，運勢不穩，做事難隨心所欲。

牛：愛情運跌落低谷，渴望脫單也要有耐性。

虎：貴人運強，多與人合作，做事得心應手。

兔：待人接物要有分寸，多管閒事易惹是非。

龍：有望發揮自身才能，獲認可的機會甚大。

蛇：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

馬：財運低迷，容易受騙，處理錢財要小心。

羊：跟志同道合的朋友聚會，可帶來好心情。

猴：易說錯話，得罪人也不自知，人緣急跌。

雞：桃花滿面，有異性向你示好，脫單有望。

狗：事業運強，宜參與商務洽談，有利開單。

豬：偏財旺，可考慮經營副業，有意外收穫。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

值得託付終身的男人

每個女孩都希望有個好歸宿，但這樣的人可遇不可求。由於名字伴隨人的一生，也影響人的一生，有時透過姓名的筆劃數，可大致了解一個男人會否對老婆好或是否值得託付終身。

‧姓名中有11、15、23、41等筆劃數

這些男人的性格溫良，待人寬厚，人緣不錯，對婚姻有責任心，萬事以老婆為重，即使雙方遇到問題，都能夠憑藉高智商，很好地處理，將大事化小、小事化無，所以跟他們在一起，很少會出現矛盾，可和睦幸福地相處。

‧姓名中有13、29、31、38等筆劃數

這些男人的性格穩重，為人不錯，懂得珍惜身邊人，尤其是愛人，會通過自己的觀察，對老婆的喜好瞭若指掌，包容妻子所有的任性，還會乖乖上繳工資，是最能託付終身的好老公人選，嫁給他們的話，幸福感一定滿滿。

‧姓名中有16、18、37等筆劃數

這些男人多受祖宗庇蔭，家庭條件優越，不光捨得為老婆花錢，還會將老婆的家人安置得很好，願意為了讓老婆孩子過上更好生活而去辛苦賺錢，因此嫁給這類男人的話，通常可以過上富裕生活。