Jin@BTS入伍前出碟　預告片出現已故愛犬勁催淚

韓國天團防彈少年團（BTS）的當兵問題擾攘多時，所屬的HYBE事務所近日終於宣布12月滿30歲的成員Jin將於10月底申請取消延期當兵，當收到入伍通知書，他便會入伍，而他將於10月28日推出首張個人單曲《The Astronaut》。

事務所昨日（19日）公開《The Astronaut》的預告片，影片以太空做背景，太空人離開地球後在宇宙穿梭，期間出現一隻身穿太空衣的白色小狗，與太空人相遇，之後停留在一顆小行星上，有粉絲指小狗似足Jin的愛犬小新，小新曾陪伴Jin身邊有12年之久，關係有如摯友，小新於2017年離世，Jin曾推出歌曲《Tonight》悼念牠，有粉絲猜測片中的小狗便是小新：「小新是你吧？你過得好嗎？」、「Jin和小新一起在空中飛翔呢」、「我忍不住哭了」。

另外，BTS以4K影院級超高清規格錄製的《BTS：Permission To Dance On Stage — 洛杉磯》(BTS:PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA) 演唱會紀錄早前已於Disney+上線，他們為宣傳演唱會上線而拍片大玩「猜猜畫畫」遊戲，是次遊戲一共5題，雖然全員最後只成功答中2題，但成員之間的默契，以及互相戲弄的過程，經已令粉絲看得會心微笑。