Jin@BTS入伍前出碟　預告片出現已故愛犬勁催淚

韓國天團防彈少年團(BTS)的當兵問題擾攘多時,所屬的HYBE事務所近日終於宣布12月滿30歲的成員Jin將於10月底申請取消延期當兵,當收到入伍通知書,他便會入伍,而他將於10月28日推出首張個人單曲《The Astronaut》。

事務所昨日(19日)公開《The Astronaut》的預告片,影片以太空做背景,太空人離開地球後在宇宙穿梭,期間出現一隻身穿太空衣的白色小狗,與太空人相遇,之後停留在一顆小行星上,有粉絲指小狗似足Jin的愛犬小新,小新曾陪伴Jin身邊有12年之久,關係有如摯友,小新於2017年離世,Jin曾推出歌曲《Tonight》悼念牠,有粉絲猜測片中的小狗便是小新:「小新是你吧?你過得好嗎?」、「Jin和小新一起在空中飛翔呢」、「我忍不住哭了」。

另外,BTS以4K影院級超高清規格錄製的《BTS:Permission To Dance On Stage — 洛杉磯》(BTS:PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA) 演唱會紀錄早前已於Disney+上線,他們為宣傳演唱會上線而拍片大玩「猜猜畫畫」遊戲,是次遊戲一共5題,雖然全員最後只成功答中2題,但成員之間的默契,以及互相戲弄的過程,經已令粉絲看得會心微笑。