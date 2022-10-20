東方日報C1：視像背景洩蜜！Edan暗撻女神袁澧林登堂入室

「文青女神」袁澧林近日事業、愛情兩得意，入圍角逐金馬影后外，更被爆與Edan「鴛鴦戲水」擦出愛火，譜出姊弟戀！有細心Fans發現2人不時以「情侶裝」現身，又結伴參與友人聚會，Edan甚至經常到訪女友香閨。由於事業正值搏殺期，一對小戀人雖男才女貌，亦只能低調處理感情事。

現年28歲的袁澧林（Angela），去年先後接拍劇集《I SWIM》及電影《闔家辣》，不約而同與25歲的Edan合作，或許年紀相若，2人分外投緣，於是漸行漸近。早前《闔》片上映，驚見飾演情侶的他們「鴛鴦戲水」，場面相當火辣，但兩位當事人表現自然，Angela受訪時曾當眾說：「Edan好難湊，不過我都湊得掂！」似有弦外之音，原來2人早已低調發展成戀人。

梳化廚房似到足

近日本報接獲讀者爆料，「福爾摩斯上身」憑社交網照片拆解戀情，指Edan以往在家開直播時，不介意公開睡房的碌架床甚至客廳，非常大方，但月前視像受訪時突然「換環境」，更刻意將身後的梳化「模糊化」，但眼利Fans仍認出與Angela香閨的梳化如出一轍；而在另一視像訪問中，Edan似身處廚房，背後雲石磚與白色櫃亦與Angela家的廚房相若。另外，2人被發現以情侶帽及情侶衞衣「現身」，又結伴出席友人飯局，最「棋差一着」是他們分別與一名男友人合照，觀乎該男友人的打扮，相信是同晚所拍。

其實兩口子「互動」早有端倪，早前Angela被網民抨擊，Edan即留言挺身護花：「她絕對是一個很專業很認真的演員。」Angela又以鋼琴演奏Edan的Solo歌《E先生連環不幸事件》，Edan即搞鬼回覆：「鋼琴女神受小弟一拜！」公然打情罵俏，引起網民議論紛紛。據知，早前Angela曾飛往英國，但Edan未見同行，一對小戀人分開一段時間寂寞難耐，即使明知要低調行事，Edan仍趁女友出發前到香閨「蜜」會！

情史各惹關注

Angela與Edan的情史各自精彩，前者年前被踢爆有警員舊愛，又有任職廣告公司的拖友，其後再與英皇藝人楊天宇傳緋聞；而Edan去年宣布與女友分手，隨即被指拍拖期間劈腿，有網民更在討論區上載聲稱是Edan撩女仔做SP（性伴侶）的對話截圖，內容露骨，Edan當時沒有澄清，僅留言：「我唔希望會影響任何人……停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。」兩個有經歷的人如今走在一起，未知能否順利開花結果。

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