NMN+PQQ三大神奇功效　逆齡美肌持久抗衰

隨着年齡的增長，人體細胞中NAD+含量會斷崖式降低，這也是導致人體衰老的重要原因。維持細胞內充足的NAD+，可以延緩衰老延長壽命。(客戶提供)

【特約報道】都市人大多工作忙碌，有時仲要加班，長期處於捱夜和壓力之下，身心健康都會受到影響。休息的不充分加上飲食的不規律，常會讓人感覺疲勞不堪，記憶力和專注力都會下降，長期下去會免疫失調，身體會愈來愈差。睇到呢度，可以問問自己，上面講的中咗幾條啊？

實際上，現在有好多年輕人沒夠30歲就已經出現體能及精神狀態下降等衰老跡象，那究竟有咩方法可以延緩衰老保持活力嗎？答案是當然有的，除咗保持良好的生活習慣之外，也可以試試營養師推薦的「ENSONKAN NMN200mg+PQQ」聯合抗衰配方，助你活力無限每一天！

NMN如何抗衰老？

說起NMN，就不得不提美國哈佛大學醫學院的David Sinclair教授，是他研究發現了口服NMN能大幅度提升人體內NAD+的含量，從而達到抗衰老的目的。我們知道NAD+是逆齡益壽的額抗衰老物質，它既是人體DNA修復系統的重要原料，又是細胞核與線粒體間的關鍵聯絡因數，對人體生物代謝調控起關鍵作用。隨着年齡的增長，人體細胞中NAD+含量會斷崖式降低，這也是導致人體衰老的重要原因。維持細胞內充足的NAD+，可以延緩衰老延長壽命。

但是NAD+分子太大，無法通過日常飲食直接攝取，而NMN作為NAD+的直接前體，是補充NAD+最直接的方案。NMN幫助人體細胞補充NAD+，從而維持身體機能年輕化。

NMN+PQQ聯合抗衰配方，有何與眾不同？

PQQ是一種非常有趣的維生素類似物，對線粒體的功能極為重要。線粒體是我們身體細胞內的能量產生區室。對於涉及細胞生長、發育、分化功能的特殊酶來講，PQQ也是一種必需的「輔因數」。所謂「輔因數」，意思是必須有PQQ的參與，這些酶才能發揮構建細胞化合物的作用。基於PQQ的營養重要性和廣泛的生理效應，它在抗衰老、抗炎、抗氧化和維持大腦健康方面有著神奇功效。

人體細胞可以產生類似Q10這樣的輔酶，卻不能產生PQQ，而PQQ，我們必須依靠飲食或補充來滿足身體對PQQ的需求。相對於單一的NMN產品，通過NMN+PQQ雙效結合的搭配，可以加強抗衰效果，更好地維持人體年輕化，對人體效用更持久。

ENSONKAN NMN200mg+PQQ

•加拿大制藥廠生產原裝進口，已取得加拿大衞生部NPN認證。產品原材料和每次生產過程均受加拿大衞生部嚴格監管，產品品質有保障。

•通過分子提純技術，純度高達99.5%以上。

•通過生物酶發酵和小分子純化技術NMN能被高吸收和高轉化。

•NMN+PQQ 雙重作用，對人體效用更持久。

•服用後30分鐘被身體吸收。

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