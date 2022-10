終於承認愛過「妙麗」！「馬份」出自傳爆曾有毒癮

憑賣座電影《哈利波特》(Harry Potter)系列「馬份」一角成功上位的英國男星Tom Felton,日前推出首本自傳《Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard》,在自傳中他首度大爆戀愛史以及酒毒問題!

現年38歲的Tom自爆對舊拍檔「妙麗」愛瑪沃森(Emma Watson)有愛慕之情,他在書中表示︰「我一直秘密地愛着愛瑪,或者其他人未必想聽到。我跟她之間曾有過火花,一定有,只不過在不同時候。」查實「妙麗」2019年受訪時亦自爆拍攝《哈》片期間暗戀「馬份」,她當時說:「就算沒有我的戲,只要有他在,我絕對一大早就到片場等他,然後偷看他。」之後拍檔「榮恩」路拔格連(Rupert Grint)亦在訪問中踢爆愛瑪與Tom拍攝《哈》期間有秘戀。

此外,Tom亦在自傳中提及私生活,自爆曾因情緒問題而酗酒及有毒癮,他指自己每日必定喝幾杯啤酒及威士忌。而Tom更提及自己曾有毒癮,成功戒酒毒癮幾年但又故態復萌3度出入戒毒中心,他表示入住第一家時,不足24小時就離開了,到第2家時,就因違反規則,進入了女性房間而被趕走。而Tom亦提到其舊愛兼經理人以及律師都提醒過他不要在書中談及毒癮問題,但他未有理會。