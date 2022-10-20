召喚《火影》迷！最新聯乘火熱登場！

日本動漫向來廣受歡迎，熱血漫畫《火影忍者》更是多數動漫迷的集體回憶，今年適逢動畫面世20周年，相關的聯乘系列亦陸續登場。繼早前跟Jordan Brand聯手推出Zion x Naruto系列波鞋後，近日又與Montblanc合作推出皮具及書寫系列，並攜手Secretlab設計電競椅。一眾火影迷見到心愛的動漫角色出現在產品上，自然甘心情願課金支持！

主角現身系列

聯乘合作雖已不是新鮮事，不過時尚品牌Montblanc與人氣動畫《火影忍者》的聯乘計劃一定能吸引到很多粉絲。系列中的動漫主角漩渦鳴人歷盡艱辛奮發向上，並實現成為忍者村村長與最強忍者的夢想，成為了不少粉絲心中的熱血代表。是次聯乘系列包括書寫工具、配件、皮具和智能腕錶，向充滿創意的《火影忍者》文化影響致敬。構思來自鳴人與他的導師自來也之間的關係，自來也指導鳴人的修行，是影響鳴人的重要角色之一，系列的書寫工具以此設計，強調了知識傳遞的重要性。設計方面，用上黑色為底色，並加入鳴人的橙色代表色，皮具表面更印上兩師徒的動感印花，非常值得收藏。

電競椅設計多細節

電競椅品牌Secretlab與《火影忍者》的聯名系列，以漩渦鳴人和宇智波鼬兩位人氣角色為主題，推出兩款TITAN Evo 2022 Series電競椅。椅子的細節設計精巧，以黃、紅配色呼應兩位角色，椅背印上忍者村與曉組織的Logo以及八卦封印圖案等，雖然沒有角色的形象印花卻能呈現出角色的細節。全系列正在預購中，詳情可瀏覽品牌官網。