加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu Liu)自從憑漫威超級英雄賣座電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上位後,片約一部接一部。最近他重返電視界接拍由影視平台亞馬遜製作的動作冒險劇集《七大奇迹》(Seven Wonders)。

劇集將由《狂野時速》(Fast & Furious)台裔導演林詣彬(Justin Lin)執導兼任執行監製。《七》改編自同名小說,故事講述Simu飾演的植物學家兼冒險家與狡猾的國際調停者聯手展開一場扣人心弦的競賽,以解開與古代世界七大奇迹有關的古老謎團。雖然《尚》沒有被引進中國上映,但內地網民都留言表示對Simu新劇期待,認為這個題材可與尼古拉斯基治(Nicolas Cage)的探險電影《驚天奪寶》(National Treasure)相比!