蔣家旻身材太好被指「打假波」　陳瀅親自篤胸代驗證

無綫台慶劇《美麗戰場》話題不斷，近日一眾主要演員包括陳瀅、蔣家旻、劉佩玥及陳曉華就齊齊拍片，回應網民評論，其中有網友直指蔣家旻身材非常好，質疑並非真材實料：「睇預告有個shot蔣家旻大到就跌出來，真波定鬼影球？」蔣家旻即笑問：「咩喺鬼影球？」在旁嘅陳瀅更即時用手篤其胸部，笑指為大家驗證：「喺真嘅！」而屢被爆鹹濕嘅陳瀅，再被爆見到陳曉華戲中嘅空姐黑絲Look後，忍唔住手多多打開其衫領偷望，相當搞笑。

另外，有網友指陳瀅演技欠奉，場場戲都瞪大隻眼目瞪口呆，4女即時齊齊還原陳瀅式呆樣，陳瀅亦親自解釋：「就係因為佢由好天真咩都唔識嘅女仔，突然間發生啲咁震撼嘅事，之後應該唔會集集都有呢個表情。」又澄清冇諗過要爭視后，大方回答展現高EQ！至於有網友指陳曉華係「長頸族」，劉佩玥本身想幫手解釋指只係上鏡後顯長，點知連陳曉華都認同自己頸長：「我個頭同條頸係成一直線。」毫不介意自嘲。而對於網民指劇情、服裝老土，佢哋則解釋因為劇中初期設定係2003年，先有此安排，並指之後會愈嚟愈好睇，叫觀眾一定要追到尾。