靈敢侶情：帶領孩童走正確的路

16歲開始，我開始做兼職，快餐店、寫字樓助理、補習老師、攤檔等等都做過，最高紀錄1天打4份工。

星期六，因為補習學生成績好，我於是向家長提議星期日帶他們去玩，花費由我負擔。這可是很大犧牲，因為，星期日打4份工可以賺800元，但當小朋友做得好，獎勵是去推動他們繼續做好、下次做得更好。

早上出發，我帶着3個小朋友從圍村走路到巴士站，打算先去商場吃大餐，然後去兒童樂園，茶點吃完雪糕便回家。可是，我從小就是一名無藥可救的路癡，儘管我每個周末都走這個路線，我仍然上錯了巴士。

巴士號碼是對的，但卻坐了相反方向的車，去了圍村更入的地方。

發現不對勁，我馬上牽着3隻小手落車。正常來說，回程的巴士站都會在對面馬路，但面前只是一條石路，兩旁都是草，以前的舊區建設，就是這樣子。

可能小朋友也感覺到我的面色不對，9歲的問：「姐姐，你害怕嗎？」我裝鎮定說︰「沒事。」然後，7歲的對我說：「姐姐不用怕。」

但在這種情況，怕是沒用的，我必須想辦法。想了想，我深呼吸，強擠笑容對小朋友說：「姐姐笨，走錯路了，我們一起走路回去好不好？」

「嗯！」8歲的帶頭贊成。

這3個小朋友，真的很體貼。

就這樣，我們唱着兒歌，走了20分鐘的路，成功回到剛才的巴士站。見到人和的士，我也沒想錢不錢的問題了，立即跳上車去商場，不敢再亂來。

晚飯前，順利將他們送回家，見到家長一刻，我猶豫着要不要把迷路的事如實告之，因為若然說了，可能會被罵和被炒魷魚。

就在這時，9歲的向我出力眨眼，大概是想表示「我不會告訴媽媽」。這一刻，我決定坦白，對他們的媽媽說：「對不起，我剛才迷路，坐錯車差點去了邊界。」我明白9歲的是想體貼我，但我不應該在她面前做出「可以隱瞞媽媽」的壞榜樣。

還好，家長只是大笑，說她自己也是路癡，事情就這樣過了。1年之後，他們搬出市區，事前，家長還替我找來另一份補習，確保我繼續有收入。長大後我便明白到：孩子體貼，是因為身邊有一個會照顧人的媽媽。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03