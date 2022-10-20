影相手機出籠！勾魂奪「拍」哈囉喂

一年一度萬聖節就到，人人扮鬼扮馬，想影低自己「巧驚驚」一面，一部影相手機唔少得！Apple iPhone 14 Plus揀啱時間推出，備有更大感應器及更大像素尺寸的全新1,200萬像主相機，高低光環境的拍攝表現都有所提升！同期一眾Android影相手機一樣好攝得，一於睇吓邊部至勾魂奪「拍」！

低光表現提升2.5倍

iPhone 14 Plus定位為放大版iPhone 14，超級Retina XD屏幕加大至6.7吋，配備 OLED技術，支援1,200nits最高HDR亮度、2,000,000:1對比度及Dolby Vision，用來睇恐怖片黑位細節盡現，分外有Feel！機面受陶瓷晶體護面保護，比一般智能手機的玻璃面更硬淨，仲具備防濺、耐水及防塵能力。新機設有1,200萬像素主攝及超廣角雙鏡頭系統，主攝擁有ƒ/1.5光圈及1.9微米像素，在全新光影引擎加持下，低光表現有2.5倍提升，入鬼屋都影得清清楚楚。電影效果模式現支援24fps或30fps的4K影片攝錄，並用到全新「動作模式」，可調整明顯搖動、動態及震動。另外，經改良的原色調閃光燈比以往光亮10%，光線更均勻。

智能裁剪

Xiaomi 12T Pro配備2億像素廣角、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，配合自家研發的先進AI演算法，提供高清解像度及強勁夜攝能力。主鏡頭更備有2倍變焦功能，在1/1.22吋感光元件支援下拍攝出最佳的人像照片。全新ProCut功能支援智能裁剪，自動分析相片中人物和背景，助用戶剪裁出最合適的相片比例和構圖。此機更支援8K及HDR 10+影片拍攝，攝力強橫！

雙鏡自拍

HUAWEI nova 10 Pro機身厚度只有7.88mm，僅重191g，同時防汗抗指紋，影相手感特別好。比起後置5,000萬像素超高清三鏡頭組合，它的前置鏡頭更具特色，事關搭載全新雙鏡頭立體視覺影像系統，由6,000萬像素超廣角鏡頭及800萬像素人像鏡頭組成，前者支援100°廣角視野及4K畫質；後者支援2倍光學變焦及及最高5倍數碼變焦，帶來最自然的人像特寫。

一鍵散景

POCO M5s的鏡頭組包括6,400萬像素主鏡頭、800萬像素118°超廣角鏡頭及兩個200萬像

素景深鏡頭，另備有1,300萬像素前置鏡頭，其中主鏡頭對應f/1.8大光圈，配合夜間拍攝模式昏暗下都影到靚相。獨家一鍵式AI影院模式提供不同影片特效及濾鏡功能，同時支援散景效果、延時及慢動作拍攝，更可以每秒30幀的速度錄製4K影片，清晰捕捉嘩鬼走動瞬間！

長曝夜攝

Nokia G60 5G配備5,000主鏡、500萬像素超廣角及200萬像素長焦鏡頭，前置800萬像素鏡頭，支援Capture Fusion影像融合技術，以廣角主鏡加強中心部分細節。針對夜拍特設Dark Vision功能，它會在極低光情況下自動開啟，透過長曝來提升相片亮度，更可點按三腳架模式大幅延長曝光時間至50秒以上，即使環境極度昏暗，也能捕捉眼肉難以看到的物件！