爆粗鬧總統！Kanye受訪自稱精神有問題可以任意侮辱人

美國饒舌天王Kanye West近期四圍辣火頭批評「全世界」，日前他接受英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）連線訪問，在節目中他繼續鬧人。今次就連美國總統拜登（Joe Biden）亦不放過爆粗狂鬧他「弱智」！

Kanye爆粗稱拜登拒絕去與創科富豪馬斯克（Elon Musk）會面是「X樣弱X智仔」，他堅稱自己有精神健康問題，所以可以用「弱智」及其他侮辱性字眼鬧人。訪問期間他與皮雅斯針鋒相對，Kanye寸爆地問他：「皮爾斯，你身家有幾多？」皮爾斯即回應：「好不幸地唔及你多。」他即說：「咪係囉，所以你聽我建議，或者你搵多啲先啦。點解我要聽你講？」皮雅斯不甘被寸「神回」：「我唔會去取消或審查你。我簡單地去挑戰你，想話畀你聽我唔認為你察覺你嘅言論會令人帶嚟痛苦。」

此外，美國名DJ Howard Stern亦對Kanye早前在訪問的反猶太人言論不滿，並將他與納粹魔頭希特拉（Aldolf Hitler）作比較，並批評他用自己精神問題做藉口來鬧人。Howard表示如果他精神問題嚴重，為何不像可憐的Britney Spears找人去監管他的財產，暗示自己不信Kanye真的有「病」。