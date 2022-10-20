同方皓玟開音樂會　泥鯭會分享同黃心穎愛情故事？

歌手方皓玟（小明）與樂隊RubberBand將於12月3日於亞洲國際博覽館Arena舉行音樂會，RubberBand其中3位成員包括主音6號（繆浩昌）、低音结他手阿偉（李兆偉）、鼓手泥鯭（黎萬宏）以及方皓玟下午（20日）現身記者會，樂隊結他手兼隊長阿正（馮庭正）因正身處馬來西亞而未有出席。

而首次曝光的宣傳海報則融入了RubberBand《阿波羅》及方皓玟《哭乾了眼淚》的元素。阿偉表示眾成員與小明相識多年，卻是首次一起開騷：「飯就食得多，做對方嘅嘉賓都試過，都講咗好多年，今次終於等到，所以今次音樂會就以『等待』做主題。」小明高興表示今次終於可以互唱對方歌：「我自己啲情歌好恨由6號把口唱出嚟，佢把聲喺香港來講係我最鍾意嘅一把聲，情歌由佢把口唱出嚟係特別Sweet。」6號即感謝對方過獎，他又笑言小明的情歌比較傷感，他説：「入嚟聽嘅朋友就過癮喇，因為小明好多歌係演繹當代女性點睇愛情，會Feel到嗰種獨立同倔強喺入邊，但我哋就係一種好鵪鶉嘅男性，哈哈，個感覺幾有趣。」小明則表示已開始練歌：「將佢哋啲歌想唱嘅就練定先，但歌單未定晒。（最鍾意邊首？）好多呀，我好鍾意《阿波羅》，首歌好有溫度，私底下都成日唱。」談到音樂會中有Talk Show環節，問到泥鯭是否分享感情事？他即尷尬表示：「我哋畀咗個任務小明要佢講多啲嘢，我平時都夠講得多嘢。（你未講愛情故事喎！）我哋啲歌已經已經講晒香港人嘅愛情故事。」身旁小明即幫忙解圍：「唔使㗎喇，我哋呢啲音樂為主。」

她又感謝RubberBand之前為自己首個演唱會任嘉賓，又提起當時發生的尷尬事：「最搞笑係接唔到，成日都對話『炒車』，我返去都反省咗成年，哈哈！嗰段係好精彩，原來咁樣就係笑話，我諗吓要用『對話炒車』做下一隻歌嘅題材。」阿偉即笑言到時派出更厲害的阿正與小明對話，或能創出演唱會最長Dead air紀錄。問到樂隊成員阿正為何今日未能出席？他們表示眾人早前於泰國錄音後，他們三人先行回港，阿正則帶囡囡前往馬來西亞探望外婆，而之前因疫情關係一直冇機會飛，所以阿正囡囡今次是首次見外婆。