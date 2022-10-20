【營事檔案】皮蛋豆腐　素食者吸收蛋白質

皮蛋豆腐，是常見的台式涼拌菜，材料簡單，十分適合時間緊湊的都市人；如不加上雜菜，更加不用開火，可隨時從雪櫃拿出食材，2分鐘就準備好。皮蛋的獨特味道，加上豆腐清淡嫩滑，配上醬汁，就是一道令不少不愛皮蛋的人都喜愛的菜式。

皮蛋 含蛋白質的調味料

皮蛋生吃熟吃都可以，若然不喜歡強烈味道的人士，則可選擇煮熟食用，相對較易入口。雖然皮蛋是加工後的蛋類，但當中的營養價值與一般雞蛋相近，因此比起一般醃菜類的調味料來說，皮蛋是含較高的蛋白質。當然，皮蛋經過加工醃製後，鈉質會相對較高，在煮食時如用上皮蛋的話，就可以適當減少用鹽或豉油量。

豆腐 適合吞嚥困難人士

豆腐一向被視為低脂、高鈣和高蛋白質的食物，十分適合素食人士或吞嚥有困難的長者。一般而言，一開即食的豆腐十分適合用來製作涼伴菜或沙律，例如韓式醃魷魚、木魚花拌豆腐，也可在煮好菜式後才加入。然而，如果是街市的滑豆腐或無特別標明的盒裝豆腐，則建議先煮熟或加熱後才食用，以確保食物安全。

【皮蛋豆腐】

材料：

皮蛋 2隻

豆腐 1盒

急凍雜菜 20克

調味料：

蠔油 1茶匙

豉油 1茶匙

醋 2湯匙

麻油 1茶匙

芫荽 適量

做法：

1.皮蛋去殼、切粒、豆腐切粒備用。

2.急凍雜菜解凍後炒熟備用。

3.蠔油、醋、豉油混合成醬汁備用。

4.碟中放上皮蛋、豆腐、雜菜，加上醬汁、芫荽及麻油，完成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。