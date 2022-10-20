本日日本：去京都賞紅葉有新玩法

10月下旬起京都踏入紅葉季節，想感受更多賞楓新意的話，便要留意京都府京都市貴船地區、宮津市、京丹後市舉行的「NAKED GARDEN ONE KYOTO」關連活動。簡單講係通過光雕投影和點燈，令京都紅葉更加美麗和夢幻的夜行活動（Night Walk），並利用NAKED Distance燈籠，讓你可邊跟其他人保持社交距離、邊安心地參與其中。

「NAKED GARDEN ONE KYOTO」是創意團隊NAKED, INC.將京都的古城及神社佛閣等歷史建築作為舞台，並與元宇宙的虛擬世界進行Crossover的次世代型美術項目。即日起至11月13日舉行於宮津市舉行的「宮津．天橋立Night Walk」，以日本三景之一的天橋立為舞台，大家可提着NAKED Distance燈籠在街上游走，並可欣賞大天橋、天橋立神社等地跟燈籠互動的燈光演出。而11月5日至27日於貴船地區舉行的「京之奧座敷・貴船紅葉燈籠」，以京都內人氣的貴船神社及周邊區域為舞台，大家可提着燈籠參觀點燈後的紅葉美態。另外，京都府京丹後市於11月18日至12月18日將舉行「京丹後市Night Walk」，讓大定欣賞京丹後市多處地點會互動變色的燈光，特有的自然風景融合光影藝術，別具趣味。