下流上車族︱羅毓儀被踢出校　原來係感同身受

無綫熱播劇《下流上車族》昨晚（19日）播出的一集，是「車志明」林敏驄到亡父的小三「毓霞」鮑起靜家，踩上門說要取回亡父的神主牌，這場戲兩人互鬥演技，由激動到爆淚，尤其林敏驄哽咽再哀求，不少網友大讚他十分入戲，情緒高低起落包括落淚都是表現自然，更認為他有望爭視帝。至於出名好戲的鮑起靜，其中一場戲是她知道兒子林景程要移民，把她拋棄獨留在香港，短短2分鐘內，由激動狂斥、到以可憐的語調望打動對方：「阿媽淨係得番你一個，咁你係咪都唔想要我？」演繹絲絲入扣，流露獨居老人老來無依的無奈無力的心態，令大批網民睇到拍爛手掌，更指她單憑這段戲，其戲功足以奪視后！

至於飾林敏驄女兒「車蔓蔓」的羅毓儀，劇情講述在外地讀書的她，因違反候鳥保護法而被踢出校，連簽證也被取消，她更邊喊邊盡道人在異鄉的慘況。她說這場喊戲是感同身受：「我都曾經去過外國讀書，一個人喺外地，真係好掛住家人，所以演出時都有諗番以前讀書嘅經歷，令到自己易代入角色嘅情緒。」她更感激林敏驄及江美儀拍攝時的照顧外，更笑指林敏驄十分百厭：「佢對住杯咖啡吹泡泡，好好笑，我嗰吓都擔心喊唔出，好彩冇事。」