袁偉豪搞MV試映會　拯救楊埕做英雄

藝人袁偉豪（Benjamin）最近推出全新單曲《馬路英雄》，今日（20日）於上環舉行MV試映會，太太張寶兒、在MV友情演出的羅家英及多位圈中好友林子善、謝東閔、葉泓聲（Gordan）等出席支持，MV今晚8時網上公開首播。

Ben表示為了增添MV的浪漫感，特意在MV中拯救女主角楊埕（Sabrina）的情節上，以比較唯美的方式拍攝，他說：「我要由車上抱起佢，佢喺我心口攞把槍出嚟。整個過程都比較順利，好彩佢都唔重，而且佢都好smart，一講即明，所以只係拍咗3個Take就有想要嘅效果。」

羅家英在MV友情主演飾演特務老大，他非常感謝對方：「家英哥係一個好好嘅前輩，經常好撐我哋後輩，今次拍攝過程及前後多謝佢付出咗好多耐性，未來有機會希望再搵佢合作，或者佢有咩需要我幫手我都會義不容辭。」

今次MV拍攝他邀請了寧爺（Mihiel）與他共同執導，二人識於微時，自剛入行拍攝電視及電影時便認識，而他亦熟悉整個行內的拍攝流程，於是二人便一同構想出整個MV的故事。在MV取景上，製作團隊找來一個具復古質感的酒吧場景，再配合飛車場景，更特意邀請「錢家班」的吳海棠擔任飛車動作指導，他感謝他們的幫助，促使我們能於有限時間內完成拍攝。

對於第一次為自己擔任歌曲曲詞編監，他指是一個相當寶貴的經驗：「一開始我哋無論喺錄音方面，或MV拍攝上都好考慮到觀眾及聽眾的觀感，然而我覺得最重要都係保持自己喺音樂嘅初心，將自己最喜愛嘅音樂送畀大家。而今次呢個好嘅開始亦畀到我好大信心，多謝大家對《馬路英雄》嘅支持。」