馮允謙與師姐開音樂會　黃淑蔓：佢頭先想叫我師奶

歌手馮允謙（Jay Fung)與黃淑蔓(Feanna)今日（20日）為音響品牌舉行了一次Silent Concert，請來歌手黎峻、羅思雅、鍾諾言和亞姐蔡小蝶擔任模特兒，而女團COLLAR的Marf和Winka亦有現身捧場試聽，但未有受訪。Jay出場就叫Feanna做師姐，因她較Jay早入公司，Feanna講笑：「佢頭先想叫我師奶。」

他們都是首次做Silent Concert，對無需要大聲唱歌，感覺舒服，不過Feanna反而覺得有壓力，更不敢太大聲唱。提到他們之前合作過唱歌，問到會否寫歌給她時，Jay透露與釗峰一齊寫了一首歌給Feanna，但嫌未夠好，尚未交歌，Feanna即開心地說：「我幾威！」而Marf和Winka今日是專程來捧2人場，事前他們並不知情，Jay稱很喜歡COLLAR，想替她們寫歌，被Feanna取笑花心。Feanna稱與Winka乃識於微時好友，大讚Marf和Winka好可愛。另外，Jay提到女友早前來港探望他，並已返回加拿大，他自爆無送女友去機場，他說：「女友要求唔使送，我有call的士樓下送佢一程，（驚女友口不對心？）佢個性環保啲。」