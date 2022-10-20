秋日胃口大開食好「西」

香港人可以說非常有口福，餐廳種類多元，除了吸引世界各地名廚名店來開店外，各大餐廳食府大廚更不時搞搞新意思，推陳出新，帶來食味新驚喜！最近本地首間「印法」餐館登場推出全新聯乘限定菜單，又有多間西餐廳開分店及推出全新時令菜單，為喜歡食的巴絲打帶來秋冬新食味！

四手兩日限定菜單

法國加印度會變化出甚麼魔法滋味？位於西營盤作為全港首間「印法」餐館的Pondi，素來主廚George Kwok將印度風味融入經典法國菜，帶來美味又創意兼具的美饌而備受食客喜愛。大廚最近更遨得精緻法國料理jeam may主廚Tiff Lo，於10月25及26日帶來為期兩天的限定活動，推出全新8道菜限定菜單。菜式有醃製紅蝦酸橘汁醃魚、有黃油雞肉彼得包及蘋果金寶等。開胃前菜的醃製紅蝦酸橘汁醃魚選用時令魚及生蝦，以檸檬汁醃生蝦，令其肉爽味鮮，配上新鮮番茄，色澤鮮艷清新，令人眼前一亮。還有大廚以秘製醬料醃製配上濃郁咖喱汁的黃油雞皮脆肉嫩，伴以柔軟熱辣辣的彼得包，惹味可口，令人過個不停。

鬼馬新奇「豬」意

早年以30吋超巨型薄餅而成為城中熱話的The Pizza Pig，最近進駐荔枝角，開設全新分店，帶來招牌的「鬼馬『豬』意薄餅」（Signature Piggie）口味之餘，更提供精選海鮮薄餅（Seafood Umami Pizza）和肉食者必食的愛鹹豬薄餅 （Meatlovers Pizza），餐廳所有薄餅均以石爐即叫即做，呈長方形，提供超巨型脆邊的30吋、15吋及9吋尺寸選擇，用上多款配料及新鮮番茄醬汁、香濃芝士等製作，風味十足。此外，餐廳秉承姊妹店以特色豬肉菜式為主打，帶來重達1公斤的香脆德國鹹豬手及分量十足的烤斧頭豬扒，創造出鬼馬新奇「豬」意！豬饌以外，亦有多款令人驚喜的菜式，好似焗金文拔芝士，用上原件法國軟芝士Camembert，鋪上蒜香蜜糖、山核桃和百里香，伴以微暖麵包同吃，鮮香濃惹，令人回味。

手工薄餅有驚喜

薄餅可以說是不少年輕人喜愛的美食之一，用料豐富又美味飽肚，九龍城的MAMA MIA! PIZZERIA外賣手工薄餅小店，大廚雖為土耳其人，但精通多國菜又愛鑽研各地薄餅，更於米芝蓮高級任職多年，於是研製出意美混合的新鮮餅底，中厚度又柔軟可口，夠承托餡料不易漏餡，加上款式多多，甚受型男淑女所喜愛。大廚愛以當季食材炮製新口味，好似踏入秋冬就有臘味薄餅，精選特瘦臘腸及潤腸配白蘿蔔作餡，出爐時香噴噴，有點吃蘿蔔糕的感覺。人氣款式還包括招牌的MAMA MIA!薄餅、芫荽薄餅、避風塘海鮮薄餅等，另有多款意粉及小食，好似牛尾肉醬寬蛋面、余均益雞翼、MAMA MIA!小食拼盤等。

法式簡約幸福感

素來予人好Chill、位於尖沙咀K11 Art Mall的法式簡約美食店agnès b. CAFÉ，於今個秋季推出全新餐單，一共13款全新菜式有前菜、主菜及甜品，以5種不同烹調方式將4款海鮮入饌，帶來新元素及風味，好似添加法式味道的全日早餐、番茄海蝦意粉、香煎法式比目魚、香辣蜆扁意粉、法式白酒忌廉汁煮青口，另有多款法式主菜，好似法式春雞、嫩烤羊架配燒汁。甜品則有純素雜莓柚子蒟蒻、意大利芝士蛋糕、法式焦糖燉蛋配香草雪糕和燒焦糖香蕉伴榛子朱古力慕絲。當中用上3款海鮮炮製出4款全新菜餚，好似用本地鮮茄及羅馬茄自家製成番茄醬再加入爽口彈牙鮮蝦而成的番茄海蝦意粉，鮮香又酸甜醒胃，茄醬不濃不淡的掛在鮮蝦及意粉上，滿口幸福感。