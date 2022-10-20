超能使者︱陳展鵬拍到眼到唔畀眨　唐詩詠搞到虛脫

由陳展鵬和唐詩詠主演的無綫台慶劇《超能使者》，將於本月31日（星期一）緊接《美麗戰場》播放，此為監製文偉鴻及陳展鵬第4度合作，劇中飾「骨精年」的陳展鵬及「電視城Q姨」的唐詩詠，分別有「停頓時間」及「治療奇能」的超能力。

文偉鴻為加強真實感，打造「停頓世界」的場面時，是摒棄全CG後製，全以實拍再配電腦動畫輔助，後期製作需時15個月，並採用超過1,800個CG鏡頭。拍攝時不單採用高速攝影機，演員更要以「自主Fast Forward（快鏡）」作配合，令影片調回正常速度時效果更自然。文偉鴻說：「以高速攝影機捕捉演員嘅慢動作，以展現『靜止』狀態，要喺freeze世界內游走嘅展鵬同詩詠，動作同對白都要用2至4倍速度去做。」

陳展鵬表示雖然比拍武打戲更累，但認為好玩又有挑戰性，需不少體力及腦力：「要令畫面喺正常速度播放下效果自然，表情動作唔可以太肉緊，唔可以咁多眨眼，有時拍近鏡，講嘢大聲啲都會吹郁對手頭髮，所以大聲得嚟唔可以噴氣。經過物件時唔可以郁到佢，行路冇風冇聲，因為聲音會引起輕微震動，每次拍完都要睇返有冇嘢郁，好考工夫。」

至於唐詩詠則笑言文偉鴻「搞着台前幕後」：「除咗講嘢加速，仲要夾番個樣，要配合CG等好多嘢，每日都好似學緊新技能咁。」雖然打鬥戲少，但她說《超》劇是從影以來拍得最辛苦的一部劇集：「每日開工情緒起伏好大，我耗盡咗200分精力同體力去，拍完成個人虛脫咁滯。」