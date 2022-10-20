Anson Lo終於出Post撐阿Mo：每晚祈求奇迹岀現！

MIRROR自7月月底紅館演唱會發生意外後，休團兩個多月，成員現時陸續現身復工，明天（21日）姜濤、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）及Stanley（邱士縉）會現身ViuTV劇集宣傳，更會接受傳媒訪問。

而Anson Lo（盧瀚霆）就暫時未知幾時會出席公開活動。不過，他今晚（20日）於社交平台上載了2張擺甫士相，此亦是他相隔2個多月後於社交平台蒲頭的首個POST！

他更配文：「這兩個月，想了很多很多，究竟自己過往應該多做些甚麼，自己將來能夠做到更多甚麼，有時候對前景的迷惘失去了信心，因為自己的好朋友依然躺在病床上，而自己此刻甚麼都做不到，每個晚上祈求奇迹逐一岀現，哪怕需要的時間再多，我也會和Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們一起等，希望大家也繼續一同等待。這兩個月有嘗試放鬆休息一下，最近也開始努力逐漸重回正常工作的狀態，每次遇到身邊工作人員，他們都會簡單的說一句「加油」，我相信這一句窩心的問候，更是表達我不是孤單一人，每一個人也一起努力生活着，辛苦公司上下所有人的照顧，感謝各前輩和親友的關心，更感激你們每一位依然每天守候，未來的日子或許有很多不確定性，但不代表我們會放棄，為了一直支撐着我的每一位，一定會繼續走下去繼續努力。」

此POST一出，短短數分鐘已有近8萬LIKES，更有不少網民留言表示會跟他們一起走下去，向他們說出加油。