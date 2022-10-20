松本菜奈實　J奶再發亮

世紀疫情搞到唔少人冇啖好食，仲差啲連累大家冇得睇新AV呢！咪以為筆者吹水唔抹嘴，查實喺疫情高峰期，真係有唔少AV女優為免感染病毒而停產，好彩，自從疫情轉趨緩和，日本AV界亦陸續復工，正如今日嘅主角松本菜奈實，喺休息一輪後，繼續以一對飽滿嘅J奶為大家獻技！

靠巨乳食胡

喺日本AV界有唔少女優都係由寫真界轉型過嚟，而提到近年最受注目嘅人辦，一定唔可以數漏安位薰同夢見露，雖然呢兩位女優嘅顏值麻麻哋，同「天生麗質」呢個字差好遠，但淨係靠上圍豐滿食胡已經綽綽有餘，加埋佢哋喺演出嗰陣相當落力，所以一眾AV迷都好受落。不過，講到演出水平，兩位女優仲係比今日為大家介紹嘅呢位前輩差少少，佢就係松本菜奈實。

上圍有一對天然J奶嘅菜奈實，早喺2015年出道做寫真偶像，因為身材激凸，一開始係威係勢，但因為當時嘅佢未收身又未識執靚個樣，人氣好快就回落，結果喺事務所人員嘅提議下，決定瞓身一脫下海拍AV！

演技獲好評

講真菜奈實嘅AV之路都算發展幾順利，由片廠MUTEKI帶入行，冇幾耐就獲AV大廠S1簽為專屬女優，效力咗一年半之後就轉做自由身，期間仲試過喺日本AV界年度盛事DMM成人大獎（FANZA成人大獎嘅前身）中揚威，贏得特別表現獎！

睇番阿妹嘅AV演出，真係交足貨，唔止床技熟練，扮演唔同角色時，入型入格。原來佢為咗改進自己嘅演出表現，特登走去修讀演技課程，事實證明佢嘅努力一啲都冇白費！早排佢喺《撿起戰後過時的巨乳美女武器帶回家》入面扮演女機械人，備受好評，而呢套AV更加喺2022年色情影片大獎中獲得長篇動畫獎添！值得一提，菜奈實之前因應政府嘅防疫呼籲一度停工，休息過後已再次投入工作，繼續喺AV界發光發熱，大家記得多多支持喇！