施匡翹貴婦狗女勁蠱惑　扮咳太逼真演技世界級

歌手施匡翹（Zaina）去年領養了一隻迷你貴婦狗女「Sundae」：「好多人以為係Sunday，其係雪糕新地先啱，因為我鍾意食雪糕，我接佢返嚟時，佢大概3個月大，依家1歲幾，佢好輕盈，依家有1.15kg，啲衫仔或者帶都要用XS或XXS。」她小時候已幻想有隻狗仔，是自己最好朋友，如今總算償了心願，她笑說：「通常啲人會叫自己啲狗仔做仔女，但發覺媽咪照顧佢仲多，所以我由媽咪變咗家姐。」

她指Sundae個性好男仔活潑好動，但實情是細膽妹：「第一次帶佢出去公園，佢驚到匿埋喺個袋度唔出嚟，見到佢個樣就好得意、搞笑。依家佢覺得自己似『大佬』，當正公園係地頭。」貴婦狗的智商排行第二，她笑言Sundae好多「蠱惑嘢」：「佢做錯事，你話佢，佢會左望望右望望，個樣好尷尬，知你話緊佢，識得唔好意思咁。」因為Sundae是攣毛，要成日梳頭，否則會一頭亂髮，但由於把梳太拮，Sundae不鍾意梳毛，有次牠扮氣喘同咳，她笑說：「最初唔知我嚇到即刻停手，後來先知原來佢特登，邊喘氣邊觀察我，好假咁好似做戲，其實佢根本冇事。」

她表示狗仔平日最愛匿在梳化底，好享受被人尋找的樂趣，她笑說：「佢好需要情感嘅支援，要人哋好重視佢、關愛佢，佢仲係鍾意玩嘅小朋友，你要帶佢出街，否則佢會唔開心，媽咪會睇營養書，親自整嘢佢食，佢最乖係唔會偏食，乜都食，其實為食都係健康嘅表現。」她覺得愛犬感官好靈敏，會感覺到自己開心與否，她笑說：「知你唔開心，佢就會過嚟舔你。」

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場地：Studio Meta

化妝及髮型：Natalie Tai

形象指導：Janae Chan